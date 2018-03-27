حقوقيون: إخفاء قسري لأسرة مصرية بالكامل بينها رضيعة

قال حقوقيون ونشطاء مصريون إن قوات الأمن المصرية أخفت أفراد أسرة بالكامل قسريا، ومن بينهم رضيعة، منذ أكثر من ثلاثة أيام.

وقالت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات إنها وثقت اعتقال السلطات المصرية للأسرة، التي تضم الأب عبد الله محمد مضر موسى، وزوجته فاطمة محمد ضياء الدين موسى، والرضيعة عالية التي تبلغ عاما وشهرين فقط، بالإضافة إلى شقيق الزوجة عمر محمد ضياء الدين موسى، من محطة قطار محافظة الجيزة أثناء عودتهم إلى مسقط رأسهم في أسيوط، مساء السبت 24 مارس/آذار الماضي.

وقالت التنسيقية في بيان إن الأسرة اعتقلت من محطة القطار نحو السادسة من مساء السبت، حيث اقتيدوا إلى جهة مجهولة.

وقالت التنسيقية إن شهود عيان أفادوا بقيام قوات الأمن بمداهمة منزل الأسرة بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة، فجر الأحد 25 مارس/آذار، عقب اعتقالهم.

وأشار ذوو الأسرة إلى انقطاع التواصل معهم منذ مساء السبت، كما لم تصلهم أي معلومات بمقر احتجازهم رغم إرسالهم بلاغات إلى النائب العام والسلطات بشأن اختفاء الأسرة، كما عبروا عن خشيتهم على مصير أفراد الأسرة المختفين.