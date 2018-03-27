البث الحي
سياسة|مصر

بعد حملة تعاطف واسعة.. عقوق المصري وليد الشريف "فوتوشوب"

27/3/2018

خلال ساعات تصدر اسم المصري "وليد الشريف" قائمة التريند في مصر، بينما أشفق كثيرون عليه، بسبب إعلان عن رفضه لانتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي لولاية جديدة. فمن هو وليد الشريف؟

بدأت القصة بانتشار صورة على موقع فيسبوك (الإثنين) تظهر لافتة معلقة في أحد الشوارع المصرية كتب عليها: "عائلة الشريف، ما عدا العاقّ وليد الشريف، يؤيدون ويبايعون بكل الحب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة".

الصورة انتشرت بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، وجذبت آلاف التعليقات والمشاركات، كما أصبحت القصة مادة خصبة لصفحات الكوميكس والتعليقات الطريفة، حتى تصدرت قائمة التريند على تويتر في مصر.

وأعرب الآلاف عن إعجابهم بوليد الشريف، بينما أعرب آخرون عن خشيتهم على مصيره، وسط موجة الحشد الواسعة لدعم الرئيس المصري في انتخابات الرئاسة، وتوجيه قائمة طويلة من الاتهامات لمعارضيه.

لكن سرعان ما اتضح أن القصة ليست سوى مداعبة من العيار الثقيل قام بها ابن عمه مستخدما برنامج الفوتوشوب في تعديل الصورة الأصلية.

ونشر محمد الشريف، ابن عم وليد، على صفحته على فيسبوك الصورة الأصلية، موضحا كيف قام بتعديلها بالفوتوشوب. وقال إنه لم يكن يتوقع هذا الانتشار الواسع للصورة المعدلة، مضيفا أن الشعب المصري أظهر الكثير من التعاطف مع شقيقه.

 

ورغم الفكاهة التي حملتها القصة فإنها أظهرت مدى ضيق هامش المعارضة في مصر، وخطورة الإعلان عن أي موقف لا يتماشى مع النظام الحاكم، وسط موجة التخوين التي تطال أي صوت معارض في البلاد.

 

 

 

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من سياسة

كورونا.. الصحة العالمية تتوقع سيطرة تدريجية في 2021

كورونا.. الصحة العالمية تتوقع سيطرة تدريجية (رويترز)

ترمب: سأغادر البيت الأبيض إذا تأكد فوز بايدن

الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب (رويترز)

مصر.. حبس "بلطجي" قتل سيدة حرقا لإبلاغها عنه في جريمة سابقة

توفيت السيدة متأثرة بالحروق التي أصابتها (أرشيفية)

وفاة الحقوقي المصري حافظ أبو سعدة

حافظ أبو سعدة (موافع التواصل)
الأكثر قراءة

العراق والجزائر يردان على قرار منع مواطنيهما من دخول الإمارات

الإمارات تفتح أجواءها الجوية لإسرائيل وتمنع رعايا 13 دولة عربية من دخول أراضيها. (روتيرز)

ترمب يدعو أنصاره إلى "قلب" نتيجة الانتخابات الرئاسية

الرئيس الأمريكي (المنتهية ولايته) دونالد ترمب والرئيس المنتخب جو بايدن (موافع التواصل)

وزير الدفاع التركي يطالب أفغانستان بإعادة النظر في اتفاق مع الإمارات

وزير الدفاع التركي خلوصي أكار (رويترز)

أذربيجان ترد على قرار مجلس الشيوخ الفرنسي بشأن كاراباخ

جنود أذريون يرفعون علم بلادهم على مسجد بمدينة أغدام المتاخمة لإقليم ناغورني كاراباخ (روتيرز)