اليونيسيف: نصف مليون طفل يمني تركوا الدراسة منذ التدخل السعودي

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة، الثلاثاء أن نحو نصف مليون طفل يمني اضطروا لترك الدراسة منذ تصاعد النزاع، مع التدخل العسكري للتحالف العربي بقيادة السعودية عام 2015.

وأوضحت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) أن، نصف مليون طفل من أطفال اليمن تركوا الدراسة منذ تصاعد النزاع في هذا البلد الفقير مع التدخل العسكري للتحالف العربي بقيادة السعودية عام 2015، ما يرفع العدد الإجمالي للأطفال المحرومين من التعليم إلى مليوني طفل.

وقالت ممثلة اليونيسف في اليمن "ميريتشل ريلانو" إن جيلا كاملا من الأطفال في اليمن يواجه مستقبلا قاتما بسبب وصولهم المحدود أو عدم قدرتهم على الوصول إلى المدارس ، مشيرة إلى أن الرحلة إلى المدرسة أصبحت خطرة أيضا كون الأطفال يتعرضون لخطر القتل في الطريق إليها.

وأضافت ممثلة اليونيسف، أنه وبسبب الخوف على سلامة أطفالهم، يختار العديد من الأهل إبقاء أولادهم في المنزل، موضحة أن عدم الوصول للتعليم دفع الاطفال وعائلاتهم إلى بدائل خطرة، بما في ذلك الزواج المبكر وعمالة الأطفال وتجنيدهم في القتال.

وبحسب أرقام اليونيسيف، فإن ألفين و419 طفلا على الأقل تم تجنيدهم من قبل الجماعات المسلحة منذ عام 2015.. وهناك أيضا 4ملايين ونصف مليون طفل في خطر فقدان الوصول إلى المدارس الرسمية حيث لم يتلق المعلمون رواتبهم منذ أكثر من عام، بسبب النزاع الجاري في أفقر بلدان الشرق الأوسط.

وشهد النزاع في اليمن تصعيدا مع تدخل السعودية على رأس تحالف عسكري عربي في مارس/ آذار 2015 دعما لحكومة الرئيس المعترف به دوليا عبد ربه منصور هادي بعدما تمكن الحوثيون من السيطرة على مناطق واسعة من البلاد من بينها العاصمة صنعاء.

وأدى النزاع منذ التدخل السعودي إلى مقتل نحو عشرة آلاف شخص وإصابة نحو 53 ألفا في ظل أزمة إنسانية تعتبرها الأمم المتحدة الأسوأ في العالم حاليا.