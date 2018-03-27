العفو الدولية تطلق حملة لإعادة فتح مركز "النديم" المصري

أطلقت منظمة العفو الدولية حملة دولية تطالب بإعادة فتح مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب في مصر.

وذكر بيان للمنظمة في بيان على موقعها الإلكتروني "التعذيب بالضرب والصعق بالكهرباء ونزع الأظافر من جانب قوات الأمن، أمر واقع في الحياة اليومية في مصر، ولكن الرئيس عبد الفتاح السيسي ينكر هذا باستمرار".

وينشر مركز النديم في مصر بشكل منتظم قضايا التعذيب ويدير مركزا طبيا لعلاج المواطنين الذين تعرضوا للتعذيب.

وأضاف البيان "الحكومة المصرية أغلقت المركز، وعاقبت اثنين من قيادات المركز بمنعهما من السفر، إلا أن نساء مركز النديم القويات لا يقبلن بهذا فهن مستمرات في العمل"، مشيرا إلى أن "فريق العمل مستمر في الإبلاغ عن حالات التعذيب والناجين من حالات التعذيب".

ونقل بيان منظمة العفو الدولية عن عايدة سيف الدولة، وهي ناشطة من المؤسسين للمركز قولها "نحن دائما نجد طريقة لمساعدة المتضررين ولم نتوقف عن مقابلة المرضى ليوم واحد منذ إغلاق العيادة".

وأضاف البيان أن "قضية مركز النديم تعد مثالا على مطاردة المدافعين عن حقوق الانسان والمعارضين في مصر وأن عشرات الآلاف اعتقلوا منذ عام 2013 لأسباب سياسية".

وجاء في البيان أن "هناك قانونا جديدا خاصا بالجمعيات غير الحكومية يمنع المنظمات من أي أنشطة لم توافق عليها الحكومة. وهو يهدد بإنهاء المجتمع المدني المستقل".