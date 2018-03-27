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سياسة

الاتحاد الأوربي يضغط على فيسبوك بشأن بيانات مستخدميه

أعلام الاتحاد الأوربي أمام مقر المفوضية الأوربية بالعاصمة البلجيكية بروكسل - أرشيفية
أعلام الاتحاد الأوربي أمام مقر المفوضية الأوربية بالعاصمة البلجيكية بروكسل - أرشيفية
26/3/2018

ضغطت المفوضية الأوربية (الإثنين) على شركة فيسبوك لمعرفة ما إذا كانت بيانات مواطني الاتحاد الأوربي من بين تلك التي جمعتها شركة استشارات سياسية بريطانية.

ويأتي تحرك المفوضية الأوربية بعدما قالت هيئة تنظيمية أمريكية إنها تحقق في ممارسات الشركة المتعلقة بالخصوصية.

ويزيد ذلك من الضغوط على شركة كمبردج أناليتيكا التي فقدت أكثر من 100 مليار دولار من قيمتها السوقية في الأيام العشرة الأخيرة.

وهوت أسهم فيسبوك أكثر من 5% الإثنين بعدما أعلنت هيئة حماية المستهلكين الأمريكية عن تحقيقها بشأن كيف سمحت شبكة التواصل الاجتماعي على الإنترنت بوصول بيانات 50 مليون مستخدم إلى كمبردج أناليتيكا.

واعتذر مسؤولو فيسبوك التنفيذيون بعد ظهور تقارير عن استخدام الشركة البريطانية البيانات الشخصية للتأثير على الناخبين الأمريكيين.

وقالت فيرا يوروفا، مفوضة الاتحاد الأوربي لشؤون العدالة، في رسالة إلى شيريل ساندبرغ، الرئيسة التنفيذية للعمليات بفيسبوك: "هل تأثرت أي بيانات لمواطني الاتحاد الأوربي بالفضيحة الأخيرة؟ إذا كان هذا هو الوضع فكيف تعتزمون إبلاغ السلطات والمستخدمين بذلك؟"

وأضافت أن البيانات التي أصدرها مسؤولو فيسبوك التنفيذيون لم تهدئ مخاوفها.

ومضت تقول: "هذا محبط للغاية بالنظر إلى جهودنا لبناء شراكة قائمة على الثقة معك ومع زملائك… هذه الثقة تراجعت الآن".

وقالت متحدثة باسم فيسبوك إن الشركة لا تزال ملتزمة بشدة بحماية معلومات المستخدمين وتنتهز "الفرصة لتوضيح ما نعرفه وسنرد على الأسئلة التي وجهتها المفوضة".

ووجهت يوروفا السؤال لساندبرغ في الرسالة عما إذا كانت متأكدة من أن وضعا مماثلا قد "لا يتكرر اليوم" وما إذا كانت تعتقد بضرورة وجود قواعد أكثر صرامة لمنصات "مثل تلك الخاصة بوسائل الإعلام التقليدية".

وقالت المتحدثة باسم فيسبوك "مثلما قال مارك زوكربرج هذا الأسبوع فإننا نعمل بجد للتصدي للانتهاكات السابقة ومنع حدوثها في المستقبل وإعطاء الناس مزيدا من وسائل التحكم القوية".

وذكرت يوروفا أنها تريد ردا على رسالتها خلال أسبوعين.

المصدر : رويترز
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