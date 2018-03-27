أردوغان: استبعاد تركيا من توسيع الاتحاد الأوربي سيكون خطأ كبيرا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الإثنين) إن استبعاد تركيا من عملية توسيع الاتحاد الأوربي سيكون خطأ كبيرا.

وأضاف أردوغان خلال اجتماع قمة بين الاتحاد وتركيا في مدينة فارنا البلغارية أنه يأمل في انتهاء المشكلات مع الاتحاد الأوربي "وتجاوز مرحلة صعبة في العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوربي".

والتقى أردوغان مع رئيس الاتحاد الأوربي دونالد تاسك، ورئيس المفوضية الأوربية جان كلود يونكر.

وقال أردوغان: "أتمنى أن نكون قد اتخذنا اليوم أول خطوة لبناء الثقة مجددًا بيننا وبين الاتحاد الأوربي، ولكن القول إننا اتخذنا هذه الخطوة ليس كافيًا وإنما يجب أن تكون هناك إجراءات ملموسة".

وبشأن إلغاء تأشيرات دخول أوربا للأتراك، قال أردوغان "قدمنا تقريرنا إلى المفوضية الأوربية (بخصوص الإيفاء بمعايير إلغاء تأشيرات الدخول) مطلع فبراير/ شباط الماضي، وأبلغنا الجانب الأوربي بضرورة استكمال إجراءاته في هذا الصدد بأسرع وقت".

وشدد الرئيس التركي على ضرورة عدم تسييس هذه القضية، بشكل يزعزع ثقة المواطنين الأتراك حيال الاتحاد الأوربي.

بدورهم قال زعماء الاتحاد الأوربي إنهم لم يتلقوا أي ردود محددة من الرئيس التركي على قائمة طويلة من المخاوف تشمل العملية التي تقوم بها تركيا في سوريا.

وقال رئيس المجلس الأوربي دونالد تاسك: "لم نتوصل لأي شكل من حلول الوسط المحددة، ولكن مازلت أتعشم أن يكون ذلك ممكنا في المستقبل..إحراز تقدم بشأن هذه الأمور هو فقط الذي سيتيح لنا تحسين العلاقات بين الاتحاد الأوربي وتركيا بما في ذلك عملية الانضمام" للاتحاد الأوربي.