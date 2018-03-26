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واشنطن بوست: زعيم طالبان السابق زار دبي قبل اغتياله بشهر

حطام السيارة التي كان يستقلها زعيم طالبان السابق أختر منصور عند اغتياله بطائرة أمريكية بدون طيار في 2016
حطام السيارة التي كان يستقلها زعيم طالبان السابق أختر منصور عند اغتياله بطائرة أمريكية بدون طيار في 2016
26/3/2018

قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إن زعيم حركة طالبان الأفغانية السابق الملا أختر منصور الذي اغتيل عام 2016 بصاروخ من طائرة أمريكية من دون طيار زار دبي قبل مقتله بشهر.

قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إن زعيم حركة طالبان السابق الملا أختر منصور الذي اغتيل عام 2016 بصاروخ من طائرة أمريكية من دون طيار زار دبي قبل مقتله بشهر.

وقالت الصحيفة في تحقيق لها (الأحد) إن مسؤولين أمريكيين علموا أن في ربيع عام 2016 أن أختر منصور يقوم بزيارة دبي بغرض جمع الأموال لحركته.

وأوضحت الصحيفة أن هذه لم تكن الزيارة الأولى لزعيم طالبان، حيث حصل المسؤولون الأمريكيون على معلومات تفيد بأن منصور ومجموعة من قيادات حركة طالبان الآخرين يقومون بزيارات منتظمة إلى دبي.

وتابعت أنه بينما كان المسؤولون الأمريكيون يدرسون خيارات اعتقاله علموا أن منصور سيغادر دبي مبكرا عما كانوا يعتقدون، ما دفع مستشارة الأمن القومي الأمريكية سوزان رايس إلى الاتصال بالسفير الإماراتي في واشنطن الذي وعد بالاتصال بحكومة بلاده بشأن الأمر.

لكن السفير الإماراتي اتصل برايس لاحقا ليبلغها أن منصور أصبح بالفعل على متن طائرة متجهة إلى إيران، وعندما طلبت رايس إعادة الطائرة للقبض عليها، أبلغها الإماراتيون أن الوقت قد تأخر للقيام بهذا.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين اعتقادهم أن الإماراتيين لفقوا المسألة للسماح بإفلات منصور من الاعتقال.

ونقلت الصحيفة عن بروس رايدل، وهو مسؤول سابق بوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، أن اعتقال منصور في دبي كان سيكشف أن الإماراتيين "يمولون الأشخاص الذين يقتلون الجنود الأمريكيين".

واغتيل منصور بطائرة أمريكية من دون طيار في باكستان في 21 من مايو/أيار 2016.

المصدر : الجزيرة مباشر
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