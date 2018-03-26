قطر تدين الهجمات الصاروخية الحوثية ضد السعودية

دانت قطر، اليوم الإثنين، إطلاق الحوثيين صواريخ استهدفت 4 مدن سعودية بينها العاصمة الرياض مساء الأحد.

واعتبرت الخارجية القطرية في بيان تلك الهجمات "انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وبخاصة قرار مجلس الأمن رقم 2216 المتعلق باليمن".

وحذرت من أن "إطلاق الصواريخ سوف يقود إلى مزيد من التصعيد العسكري في المنطقة ويقوض فرص إنهاء الصراع الدائر في اليمن".

وجددت قطر "رفضها لأي هجمات عسكرية ضد المدن والمدنيين باعتبارها مخالفة لكافة الشرائع والقيم الإنسانية".

ودعت الدوحة "المجتمع الدولي وبخاصة مجلس الأمن لاتخاذ كافة التدابير لمنع هذه الهجمات وحماية المدن والمدنيين الأبرياء".

كما دعت قطر "جميع الأطراف اليمنية إلى تغليب المصلحة الوطنية والانخراط في حوار إيجابي شامل لإنهاء هذه الحرب التي لا طائل من ورائها وإعادة الاستقرار لليمن والمنطقة".

وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، مساء أمس، اعتراض 7 صواريخ بالستية حوثية، ومصرع مقيم مصري بشظايا أحد الصواريخ بعد اعتراضه، فيما أشارت قناة الإخبارية السعودية إلى إصابة مصريين اثنين أيضا.

ومنذ 26 مارس/آذار 2015، تقود السعودية تحالفًا عسكريًا يدعم القوات الحكومية اليمنية في مواجهة مسلحي الحوثيين، الذين يسيطرون على عدة محافظات، بينها صنعاء منذ 21 سبتمبر/أيلول 2014.

وتأتي الإدانة القطرية في وقت تشهد فيه العلاقات السعودية القطرية أزمة، منذ 5 يونيو/ حزيران الماضي، بعد ما قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما نفته الدوحة، معتبرةً أنها تواجه حملة افتراءات وأكاذيب.