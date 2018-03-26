فيسبوك يواصل حربه ضد الصفحات الفلسطينية

أغلقت إدارة موقع التواصل الاجتماعي الأشهر "فيسبوك"، السبت، صفحة وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا) دون سابق إنذار، بعد أن وصل عدد متابعيها إلى نحو مليون و300 ألف.

وبالإضافة إلى حذف الصفحة، عطّلت إدارة "فيسبوك" الحسابات الشخصية لمدراء الصفحة ومحرريها بشكل نهائي، حسبما ذكرت الوكالة.

وتعد الوكالة وحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي أحد مصادر متابعي الشأن الفلسطيني، ولاسيما انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.

واستنكرت الوكالة إقدام إدارة "فيسبوك" على حذف صفحتها، مؤكدة التزامها بمعايير النشر على الموقع الاجتماعي.

وطالبت الوكالة إدارة الموقع بإعادة الصفحة، والالتزام بأهداف "فيسبوك" المُعلنة بشأن "تمكين الأشخاص من إمكانية المشاركة لجعل العالم أكثر انفتاحًا واتصالًا، بما يعكس تنوع المجتمع".

وذكرت أن حذف صفحة وكالة "صفا" يأتي ضمن الحملة التي يشنها "فيسبوك" على المحتوى الفلسطيني، والتي طالت عشرات الصفحات مؤخرًا.

وقبل حذفها، تعرضت صفحة وكالة صفا إلى إجراءات من "فيسبوك" منذ انطلاقتها، كتعطيل وحظر نشر الصور والفيديوهات مرات عدة في إطار محاربة المحتوى الفلسطيني.

وكانت إدارة "فيسبوك" قد حذفت في 5 مارس/آذار الجاري الصفحة الاحتياطية لوكالة "صفا".

وخلال الأيام الماضية حذفت إدارة "فيسبوك" نحو 100 من الحسابات والصفحات الفلسطينية لمؤسسات إعلامية ومواقع إخبارية ونشطاء بزعم التحريض وانتهاك المعايير، وهي تهم تُلصق بالصفحات التي تكشف انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي.

ووقعت "فيسبوك" مؤخرًا اتفاقًا مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي لمراقبة المحتوى الفلسطيني وحذف كل ما يمس الاحتلال.