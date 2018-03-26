شاهد: مقتل مصري بالرياض إثر سقوط شظايا صواريخ حوثية اعترضتها السعودية

اعترضت الدفاعات الجوية السعودية 7 صواريخ باليستية أطلقها الحوثيون من اليمن وأدى سقوط شظايا إلى مقتل مصري ليصبح أول قتيل يسقط في العاصمة الرياض خلال الحملة العسكرية على اليمن.

وقال التحالف العسكري -الذي تقوده السعودية في اليمن منذ 3 سنوات- في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية إن القوات السعودية دمرت ثلاثة صواريخ فوق شمال شرقي الرياض قبل منتصف الليل مباشرة فضلًا عن صواريخ أخرى أطلقت باتجاه نجران وجازان وخميس مشيط في جنوب المملكة.

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي قوله إن سقوط إحدى الشظايا على منزل سكني تسبب "في استشهاد مقيم وإصابة اثنين آخرين جميعهم من الجنسية المصرية".

وسمع مراسلو رويترز في العاصمة السعودية دويًا هائلًا ورأوا دخانًا. وذكر شاهد أنه رأى شعاعًا طويلًا من الضوء تبعه انفجارات.

وفي حي الملقا تجمع أفراد الطوارئ قرب فتحة في الأرض وتفقدوا الزجاج المهشم في المنازل المجاورة.

وهذا هو ثالث هجوم في خمسة أشهر يشهد إطلاق صواريخ صوب الرياض في الوقت الذي يكثف فيه الحوثيون جهودهم لإظهار أن بإمكانهم الوصول إلى العاصمة السعودية، ما يهدد بتصعيد التنافس في المنطقة بين إيران والسعودية.

وقالت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) التي يديرها الحوثيون إن القوة الصاروخية للجماعة استهدفت مطار الملك خالد الدولي بالرياض "بصاروخ بركان تو إتش".

وأضافت الوكالة أن الجماعة أطلقت أيضًا أنواعًا أخرى من الصواريخ على مطارات في مدن أبها وجازان ونجران جنوبي السعودية.

وشن التحالف الذي تقوده السعودية ويضم دولًا خليجية، عمليات عسكرية ضد الحوثيين في اليمن في مارس/آذار 2015 بعد أن سيطر الحوثيون المتحالفون مع إيران على العاصمة اليمنية صنعاء، ما أجبر الرئيس عبد ربه منصور هادي على مغادرة البلاد.

وقتل في الصراع اليمني ما يربو على 10 آلاف شخص فضلًا عن تشريد أكثر من مليونين، ما أدى إلى أزمة إنسانية في أفقر دول شبه الجزيرة العربية. وأصيب نحو مليون شخص بالكوليرا.