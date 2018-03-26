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سياسة

شاهد: مئات الآلاف من اليمنيين يحتجون على استمرار الحرب

26/3/2018

خرج مئات الآلاف من أنصار الحوثيين الإثنين الى شوارع العاصمة اليمنية صنعاء في الذكرى الثالثة لبدء التدخل العسكري بقيادة السعودية.

وتجمع أنصار الحوثيين غداة إعلان الرياض اعتراض سبعة صواريخ بالستية أطلقها المتمردون باتجاه المملكة وأدت إلى مقتل شخص.

وتدفق المتظاهرون إلى ساحة السبعين في صنعاء حاملين أعلام اليمن ولافتات عليها صورة زعيم الحوثيين عبد الملك بدر الدين الحوثي وأخرى كتب عليها "ثلاث سنوات على العدوان".

وتم إغلاق كافة المدارس والجامعات والمكاتب الحكومية في العاصمة الخاضعة لسيطرة الحوثيين منذ سبتمبر/ أيلول 2014، سعيا لتسجيل أكبر مشاركة في التجمع.

وقال عبد الله العزي الذي شارك في التجمع "مهما حاصرتنا دول العدوان، سنرد على حصارهم بالصواريخ".

واعتبرت من جهتها ابتسام المتوكل، رئيسة "الجبهة الثقافية لمواجهة العدوان" التابعة للمتمردين أن "لا أحد يتكلم بلسان الشعب اليمني. خروج الشعب اليوم هو الكلمة الحقيقة".

ومنذ 26 مارس/ آذار 2015، تقود السعودية تحالفا عسكريا في البلد المجاور الفقير دعما لسلطة الرئيس المعترف به دوليا عبد ربه منصور هادي في مواجهة الحوثيين المتهمين بتلقي الدعم من طهران.

وأدى النزاع إلى مقتل نحو عشرة آلاف شخص وإصابة نحو 53 ألفا في ظل أزمة إنسانية تعتبرها الأمم المتحدة من بين الأسوأ في العالم حاليا.

المصدر : مواقع فرنسية
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