شاهد: حريق هائل بمركز تجاري في روسيا يوقع عشرات القتلى

قالت لجنة التحقيق المعنية بالنظر في الجرائم الكبرى اليوم الإثنين إن عدد قتلى الحريق الذي اندلع أمس في مركز تجاري بمدينة كيميروفو في سيبيريا ارتفع إلى 56 قتيلا.

وأضافت في بيان أن 44 شخصا أصيبوا في الحريق بينهم عشرة ما زالوا في المستشفى.

والتهم الحريق، الذي يعد واحدا من بين الأكبر في روسيا منذ انهيار الاتحاد السوفيتي، الطوابق العليا من المركز التجاري التي تضم مجمع دور العرض السينمائي ومنطقة ألعاب الأطفال.

وقالت أجهزة الطوارئ الروسية إن الحريق الذي اندلع بعد ظهر أمس الأحد أخمد الآن لكن المنقذين يواجهون صعوبات في الوصول إلى الطوابق العليا بسبب انهيار سطح المبنى.

ولا يزال هناك مفقودون ونشر أشخاص مناشدات على مواقع للتواصل الاجتماعي لمعرفة أي أخبار عن أقاربهم أو أصدقائهم وأقامت السلطات مركزا في مدرسة قريبة من المركز التجاري للتعامل مع استفسارات المواطنين ممن يبحثون عن ذويهم المفقودين.

وأظهرت لقطات فيديو من داخل المركز التجاري بعد اندلاع الحريق مجموعة من الناس على الدرج الذي ملأه الدخان يحاولون تحطيم باب خروج في حال الحريق لكنه كان عالقا.

وذكرت القناة الأولى من التلفزيون الروسي أن بعض الأشخاص قفزوا من نوافذ مرتفعة للفرار من ألسنة اللهب.

وقال محققون إن أربعة أشخاص اعتقلوا فيما يتعلق بالحريق بينهم ملاك ومستأجرون لمتاجر داخل المركز التجاري. وقالت لجنة التحقيق المعنية بالنظر في الجرائم الكبرى إنها تحاول التوصل لمالك المركز التجاري لاستجوابه.

وتحدث الرئيس فلاديمير بوتين الذي انتخب بوتين لولاية جديدة مطلع الأسبوع الماضي ، تحادث هاتفيا مع حاكم منطقة كيميروفو ومع وزير الطوارئ.

وقال الكرملين في بيان إن الرئيس "عبر عن تعازيه الحارة لأقارب وأحباء من لقوا حتفهم".