الحوثيون يبثون عملية إطلاق الصواريخ على السعودية (فيديو)

بثت قناة المسيرة التابعة لجماعة الحوثي في اليمن، مقطعا مصورا قالت إنه يتضمن عملية إطلاق عدد من الصواريخ على العاصمة السعودية الرياض ومدن سعودية أخرى مساء الأحد.

وأسفر إطلاق الصواريخ عن مقتل مصري وإصابة شخصين آخرين في العاصمة السعودية.

وقالت قناة المسيرة إن إطلاق الصواريخ يأتي مع دخول الحرب في اليمن عامها الرابع، منذ شن التحالف العسكري بقيادة السعودية عملياته العسكرية في اليمن في مارس/ آذار 2015.

وقالت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) التي يديرها الحوثيون إن القوة الصاروخية للجماعة استهدفت مطار الملك خالد الدولي بالرياض "بصاروخ بركان تو إتش".

وأضافت الوكالة أن الجماعة أطلقت أيضًا أنواعًا أخرى من الصواريخ على مطارات في مدن أبها وجازان ونجران جنوبي السعودية.

وأفاد الجيش السعودي أنه اعترض 7 صواريخ باليستية أطلقها الحوثيون على المملكة، 3 منها استهدفت الرياض، واستهدف صاروخان مدينة جازان بينما استهدف صاروخ نجران وخميس مشيط.

وتقول المملكة إنها استهدفت بحوالي 90 صاروخا باليستيا أطلقها الحوثيون وحلفاؤهم منذ شن الحرب عليهم منذ ثلاث سنوات.

وقتل في الصراع اليمني ما يربو على 10 آلاف شخص فضلًا عن تشريد أكثر من مليونين، ما أدى إلى أزمة إنسانية في أفقر دول شبه الجزيرة العربية. وأصيب نحو مليون شخص بالكوليرا.