البيت الأبيض ينفي وجود علاقة غير مشروعة بين ترمب وممثلة إباحية

نفى البيت الأبيض وجود علاقة غير مشروعة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانييلز.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض راج شاه في مؤتمر صحفي (الإثنين) إن ترمب "نفى بشدة وبوضوح وبشكل مستمر هذه المزاعم".

وأضاف شاه أنه لا يوجد ما يدعم مزاعم دانييلز بوجود علاقة غير مشروعة بينها وبين ترمب.

وكانت دانييلز قد قالت في مقابلة مع برنامج "60 دقيقة" على قناة "سي بي إس" الأمريكية (الأحد) إنها كانت على علاقة غير مشروعة مع ترمب عام 2006.

وتحدثت دانييلز في البرنامج عن تعرضها للتهديد من رجل مجهول عام 2011، إن هي تحدثت عن هذه العلاقة مع رجل الأعمال حينها دونالد ترمب.

وكسبت الممثلة مؤخرا دعوى قضائية ضد ترمب مكنتها من الحديث بحرية عن علاقتها المزعومة معه.

وكان محامي ترمب الشخصي مايكل كوهين قد دعا دانييلز إلى الكف عن ترديد مزاعم علاقتها بترمب.