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سياسة

واشنطن بوست: بن سلمان "متهور" قاد تدخلا كارثيا في اليمن

25/3/2018

قالت صحيفة الواشنطن بوست إنه يمكن لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الذي وصفته بالمتهور أن يستخدم بعض التوجيهات من أهم حليف لبلاده، الولايات المتحدة.

وأشارت الصحيفة إلى ان ولي العهد السعودي تبنى إصلاحات وصفتها بالواعدة، لكنه بالمقابل تابع مغامرات عدوانية غير مدروسة وتدخلا كارثيا في اليمن، على حد وصفها.

وقالت الصحيفة إنه في الوقت الذي لم يَبدُ فيه الرئيس الأمريكي راغبا في الضغط على الأمير السعودي، فقد لقي الأخير استقبالا باردا في الكونغرس.

وقد طلبت لجنة العلاقات الخارجية بالكونغرس من ولي العهد السعودي اتخاذ إجراءات تصحيحية قوية في اليمن.

وأضافت أنه يجب على الكونغرس أن يضغط باتجاه التزام جدي بمفاوضات سلام في اليمن، مشيرة إلى أنه لو نجح في إقناع الأمير السعودي بالخروج من اليمن، فإن ذلك سيحسن من فرص الإصلاح في المملكة العربية السعودية، على حد قول الصحيفة.

المصدر : صحف أمريكية
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