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سياسة

نتنياهو يعلق بعد وصول طائرة هندية لـ" تل أبيب" عبر السعودية

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
25/3/2018

وصف رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الرحلة التي قامت بها طائرة تابعة للخطوط الجوية الهندية إلى مدينة تل أبيب، عبر الأجواء السعودية، بأنها "حدث تاريخي".

وقال نتنياهو في بيان صدر عن مكتبه (الأحد): "توجد لذلك معان سياحية واقتصادية وتكنولوجية وسياسية من الدرجة الأولى".

وأضاف: "المعاني طويلة المدى ستتضح فيما بعد، ولكن لا أعتقد أنه يجب أن نتحدث كثيرا عنها الآن، كي يمكن لها أن تحدث".

وهبطت طائرة تجارية تابعة للخطوط الهندية (الخميس) الماضي في مطار "بن غوريون" بمدينة تل أبيب، لتعتبر أول طائرة هندية تجارية تصل إلى إسرائيل بعد عبورها الأجواء السعودية.

وكان رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، قد أعلن خلال زيارته لإسرائيل في يوليو/تموز الماضي عن المسار الجديد بين إسرائيل والهند.

كما أن نتنياهو أشار خلال زيارته إلى الهند في يناير/كانون الثاني الماضي إلى أن مسار الرحلات الجوية بين الهند وإسرائيل يمكن أن يمر فوق الأراضي السعودية ما يؤدي إلى تقصير وقت الرحلة إلى حد كبير.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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