مقتل اثنين في غارة أمريكية جنوبي ليبيا

قالت قيادة الجيش الأمريكي في أفريقيا إن قواتها نفذت غارة جوية قرب مدينة أوباري، جنوبي ليبيا، وقتلت شخصين وصفتهما بالإرهابيين.

وأضافت في بيان أن الغارة نُفذت بالتنسيق مع حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا في طرابلس.

ونفى البيان سقوط مدنيين في الغارة، طبقا لتقييم القوات الأمريكية.

من جهته، قال الناطق الرسمي باسم رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، محمد السلاك، إن الاستهداف تم بتنسيق بين حكومة الوفاق والولايات المتحدة، في إطار التعاون الاستراتيجي بين البلدين في مكافحة الإرهاب.

وأظهرت صور نشرتها وسائل إعلام محلية جثة ملقاة على الأرض بدون بعض الأطراف وبدون الرأس بالإضافة إلى سيارة تحطمت نوافذها وانتشرت عشرات الثقوب في أحد جوانبها.

ونفذت القوات الأمريكية غارات من آن لآخر تستهدف مسلحين في ليبيا خلال السنوات القليلة الماضية.

وقالت الولايات المتحدة العام الماضي إنها قتلت عشرات المشتبه بهم في ضربات جوية في مناطق صحراوية بمدينة سرت في محاولة لمنع المسلحين من إعادة تنظيم صفوفهم.