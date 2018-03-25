مفوضة العدل الأوربية تطلب توضيحا من فيسبوك بعد فضيحة "كامبردج أناليتكا"

طالبت مفوضة العدل الأوربية فيرا يوروفا، الأحد، فيسبوك بتوضيح ما إذا كان قد تأثر أوربيون بالتسريب المزعوم للبيانات على نطاق واسع من قبل منصة التواصل الاجتماعي.

ووفقًا لصحيفة "بيلد أم زونتاغ" الألمانية، فمن المقرر أن ترسل يوروفا رسالة خطية إلى شيريل ساندبرغ، رئيسة العمليات في "فيسبوك" غدًا الاثنين.

وخضعت شركة "كامبردج أناليتيكا" لتحليل البيانات للتحقيق بعد أن قال شخص لصحيفة "ذا غارديان" إن المعلومات الواردة من حوالي 50 مليون مستخدم لموقع فيسبوك قد تم استغلالها دون موافقتهم واستخدامها في العمل الذي قامت به الشركة لصالح حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الانتخابية عام2016.

ووجهت للشركة اتهامات بالحصول بشكل غير قانوني على معلومات من مستخدمي فيسبوك بعد الوصول إليها عن طريق مضلل تحت ستار تطبيق.

وفي تصريحاتها إلى صحيفة بيلد أم زونتاغ، وصفت يوروفا إساءة استخدام بيانات مستخدمي فيسبوك بأنها "غير مقبولة على الإطلاق".

ووصفت "الفضيحة" بأنها جرس إنذار للمستخدمين للنظر في ما يحدث لبياناتهم.