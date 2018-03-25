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سياسة

كيف تناول الإعلام العبري عملية حرق الحفار الإسرائيلي؟

25/3/2018

أثار قيام عدد من الشباب الفلسطينيين بحرق حفار إسرائيلي ردود فعل كبيرة في الإعلام الإسرائيلي.

ففي صحيفة يديعوت أحرنوت قال متان تسوري إن فيديو تسلل الشبان الفلسطينيين لحرق آليات الحفر يظهر مدى إحباط حماس في غزة في صراعها ضد "إسرائيل"، مشيرا إلى أنه أصبح من الصعب عليها الاستمرار في حفر الأنفاق واستخدامها مع صعوبة إطلاق الصواريخ، فقامت بإطلاق العنان للمدنيين للقيام بأعمال مختلفة وهذه هي الظاهرة الجديدة على حدود قطاع غزة، على حد قوله.

أما عضو الكنيست أورن حزان فغرد عبر تويتر أنه عندما يكون الرد على أفعال حماس على هذا النهج فإن اختطاف الجنود أمر قادم ولا مفر منه.

أما الكاتب تال ليف رام فشدد على جيش الاحتلال بضرورة معالجة الأمر واستخلاص الدروس من الحدث الأمس، مشيرا إلى أنه لو كان الشبان مسلحين لاختلف الأمر وأصبحت النتائج كارثية.

ونقل ريشت كان عن مصدر عسكري أن الجيش سيعزز قواته بعدد من الكتائب في الضفة ومحيط قطاع غزة، في حين قالت القناة 12 العبرية إن الحدث خطير ويثير الكثير من التساؤلات بشأن استعداد وجاهزية القوات على حدود غزة.

أما إليئور ليفى فقال: "ليس من قبيل الصدفة أن تخص حماس الجزيرة وهي الأكثر شعبيه وانتشارا لنشر الفيديو والتي يظهر اختراق أربعة فلسطينيين من قطاع غزة السياج إلى اسرائيل قبل ستة أيام فقط من مسيرة العودة".

المصدر : الجزيرة مباشر
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