طائرات الاحتلال تقصف موقعا للمقاومة في غزة

قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي بثلاثة صواريخ، فجر الأحد، موقعاً للمقاومة شمال غرب مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، ودمره بالكامل وأوقع أضرارا في الممتلكات دون وقوع إصابات.

من جهتها، اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أن القصف الإسرائيلي الذي شنته طائرات الاحتلال على قطاع غزة؛ يهدف لإفشال "مسيرة العودة الكبرى" المقرر انطلاقها الجمعة القادم.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، أن طائرة استطلاع تابعة للاحتلال أطلقت صاروخاً على موقع شمال غرب رفح، فيما قصفته طائرة حربية من نوع "إف16" بصاروخين، ما أدى إلى تدميره وإلحاق أضرار جسيمة بممتلكات المواطنين القريبة من الاستهداف، إضافة إلى حالة من الخوف في صفوف الأطفال الآمنين.

وقال المركز الفلسطيني للإعلام إن القصف استهدف موقع "شهداء رفح" التابع لكتائب عز الدين القسام شمال غرب مدينة رفح، وأضاف أن مقاتلات حربية وبعد لحظات، أغارت بصاروخين على نفس الموقع، ما أسفر عن أضرار فيما لم يبلغ عن إصابات.

وذكر أن المضادات الأرضية التابعة للمقاومة تصدت لطيران الاحتلال، فيما واصلت طائرات الاحتلال تحليقها في أجواء جنوب قطاع غزة.

وأعلن الناطق العسكري باسم جيش الاحتلال أن طائرات مقاتلة هاجمت هدفًا لحركة حماس داخل موقع تدريب في رفح، ردًا على تسلل مجموعة فلسطينيين، ومحاولة تخريب معدات تقوم بأعمال الجدار.

وكان 4 فلسطينيين قد عبروا أمس السياج الفاصل من جنوب قطاع غزة، واستهدفوا الآليات العاملة في الحاجز المضاد للأنفاق.

وقال فوزي برهوم، المتحدث باسم حركة حماس "إن التصعيد الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة واستهداف مواقع المقاومة يهدف إلى إرباك الساحة وإرهاب الناس لإفشال مسيرة العودة الكبرى وكسر الحصار".

وأضاف أن "هذا يعكس أزمته الحقيقية جراء إصرار شعبنا على إفشال مخططات العدو وانتزاع حقوقه"، وأوضح أن "محاولات إسرائيل لكسر إرادة شعبنا ومقاومته لن تنجح".

والسبت الماضي، أعلنت "الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة، تنظيم فعاليات مسيرة "العودة الكبرى" في 30 مارس/آذار الجاري، في المنطقة بين قطاع غزة وإسرائيل.

وقالت "إن فعاليات المسيرة ستكون سلمية بخطوات فعلية غير مسبوقة بالقرب من الحدود مع الاحتلال".

وأعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، السبت، عن إجرائها مناورات دفاعية في القطاع صباح الأحد.

ويأتي إعلان القسام عن المناورات بعد سلسلة مناورات أجراها جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال الفترة الماضية، كانت إحداهما مع الجيش الأمريكي، استعدادًا لأي مواجهة على الجبهات المختلفة.