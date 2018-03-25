البث الحي
سياسة

شاهد: يتامى الروهينغيا يجدون مأوى في مدرسة إسلامية ببنغلاديش

25/3/2018

وجد أطفال لاجئي الروهينغيا اليتامى، الذين فروا من ميانمار إلى الجارة بنغلاديش، مأوى لهم في مدرسة إسلامية بمخيم للاجئين في بالوخالي بكوكس بازار الحدودية.

وتقدم المدرسة الإسلامية الطعام والتعليم لنحو 25 يتيمًا شهدوا عمليات القتل الوحشية لأفراد عائلاتهم في حملة للجيش في ولاية راخين (أراكان) غربي ميانمار.

وتقول المدرسة إنها ملتزمة بمساعدتهم في العثور على أقاربهم، بينما يستطيع الأيتام تعلم القرآن الكريم واللغة العربية في المدرسة.

وقال جميع الأولاد الذين تحدثوا، إن لديهم أفراد عائلات ماتوا وبعضهم في عداد المفقودين.

وأدت حملة القمع العسكرية التي قالت عنها الأمم المتحدة إنها تطهير عرقي، إلى فرار نحو 700 ألف شخص من أقلية الروهينغيا المسلمة إلى بنغلاديش المجاورة.

المصدر : رويترز
المزيد من سياسة

روسيا توافق على إنتاج لقاحها ضد فيروس كورونا في الهند

لقاح "سبوتنيك V" الروسي (رويترز)

كورونا.. الصحة العالمية تتوقع سيطرة تدريجية في 2021

كورونا.. الصحة العالمية تتوقع سيطرة تدريجية (رويترز)

ترمب: سأغادر البيت الأبيض إذا تأكد فوز بايدن

الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب (رويترز)

مصر.. حبس "بلطجي" قتل سيدة حرقا لإبلاغها عنه في جريمة سابقة

توفيت السيدة متأثرة بالحروق التي أصابتها (أرشيفية)
الأكثر قراءة

العراق والجزائر يردان على قرار منع مواطنيهما من دخول الإمارات

الإمارات تفتح أجواءها الجوية لإسرائيل وتمنع رعايا 13 دولة عربية من دخول أراضيها. (روتيرز)

وزير الدفاع التركي يطالب أفغانستان بإعادة النظر في اتفاق مع الإمارات

وزير الدفاع التركي خلوصي أكار (رويترز)

ترمب يدعو أنصاره إلى "قلب" نتيجة الانتخابات الرئاسية

الرئيس الأمريكي (المنتهية ولايته) دونالد ترمب والرئيس المنتخب جو بايدن (موافع التواصل)

اختراق موقع قناة فضائية موالية للنظام المصري(فيديو)

اختراق موقع قناة فضائية موالية للنظام المصري (موافع التواصل)