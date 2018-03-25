البث الحي
سياسة|السعودية

شاهد| ناشط سعودي: سلمان العودة ظل مقيدا من قدميه لمدة شهرين

25/3/2018

قال سلطان العبدلي، الناشط الحقوقي السعودي، إن الشيخ سلمان العودة مكث والقيد في قدميه شهرين متتابعين بعد اعتقاله في سبتمبر/أيلول 2017.

وقال العبدلي في مقابلة مع برنامج "اسأل" على قناة الجزيرة مباشر  إنه تعرض للاعتقال أيضا لدى السجون السعودية في السنوات الأخيرة، لكنه خرج من البلاد مع بدء موجة الاعتقالات الأخيرة في 2017.

وقال إنه تعرض للحبس في زنزانة انفرادية صغيرة محاط بالرخام وسلط المكيف عليه 24 ساعة والقيد في قدميه ساعات طويلة.

وأوضح العبدلي أن الشيخ سلمان العودة ظل مقيدا لمدة شهرين، رغم تجاوزه الستين عاما، مشيرا إلى أنه يعرف أشخاصا كادوا أن ينتحروا في السجن الانفرادي في السعودية بسبب سوء أوضاعهم.

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من سياسة

روسيا توافق على إنتاج لقاحها ضد فيروس كورونا في الهند

لقاح "سبوتنيك V" الروسي (رويترز)

كورونا.. الصحة العالمية تتوقع سيطرة تدريجية في 2021

كورونا.. الصحة العالمية تتوقع سيطرة تدريجية (رويترز)

ترمب: سأغادر البيت الأبيض إذا تأكد فوز بايدن

الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب (رويترز)

مصر.. حبس "بلطجي" قتل سيدة حرقا لإبلاغها عنه في جريمة سابقة

توفيت السيدة متأثرة بالحروق التي أصابتها (أرشيفية)
الأكثر قراءة

العراق والجزائر يردان على قرار منع مواطنيهما من دخول الإمارات

الإمارات تفتح أجواءها الجوية لإسرائيل وتمنع رعايا 13 دولة عربية من دخول أراضيها. (روتيرز)

وزير الدفاع التركي يطالب أفغانستان بإعادة النظر في اتفاق مع الإمارات

وزير الدفاع التركي خلوصي أكار (رويترز)

ترمب يدعو أنصاره إلى "قلب" نتيجة الانتخابات الرئاسية

الرئيس الأمريكي (المنتهية ولايته) دونالد ترمب والرئيس المنتخب جو بايدن (موافع التواصل)

اختراق موقع قناة فضائية موالية للنظام المصري(فيديو)

اختراق موقع قناة فضائية موالية للنظام المصري (موافع التواصل)