شاهد| ناشط سعودي: سلمان العودة ظل مقيدا من قدميه لمدة شهرين

قال سلطان العبدلي، الناشط الحقوقي السعودي، إن الشيخ سلمان العودة مكث والقيد في قدميه شهرين متتابعين بعد اعتقاله في سبتمبر/أيلول 2017.

وقال العبدلي في مقابلة مع برنامج "اسأل" على قناة الجزيرة مباشر إنه تعرض للاعتقال أيضا لدى السجون السعودية في السنوات الأخيرة، لكنه خرج من البلاد مع بدء موجة الاعتقالات الأخيرة في 2017.

وقال إنه تعرض للحبس في زنزانة انفرادية صغيرة محاط بالرخام وسلط المكيف عليه 24 ساعة والقيد في قدميه ساعات طويلة.

وأوضح العبدلي أن الشيخ سلمان العودة ظل مقيدا لمدة شهرين، رغم تجاوزه الستين عاما، مشيرا إلى أنه يعرف أشخاصا كادوا أن ينتحروا في السجن الانفرادي في السعودية بسبب سوء أوضاعهم.