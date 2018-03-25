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سياسة|روسيا

شاهد: مقتل خمسة أشخاص في حريق بمتجر

25/3/2018

قالت لجنة التحقيقات الروسية إن خمسة أشخاص على الأقل قُتلوا وأُصيب عشرات بجروح (الأحد) عندما اندلع حريق في مجمع تجاري في مدينة كيميروفو في سيبيريا.

وذكرت وسائل إعلام روسية أن الحريق شب في الطابق العلوي بالمجمع التجاري حيث توجد دار سينما ومطاعم عدة .

وأوضحت فيديوهات نشرها هواة على "وسائل التواصل الاجتماعي" على الإنترنت سطح المبنى المؤلف من أربعة طوابق والنيران تلتهمه وترتفع منه أعمدة الدخان الأسود.

وقالت لجنة التحقيق أن ثلاث نساء وطفلا ورجلا قتلوا داخل المجمع التجاري فيما يعالج 30 شخصا آخر في أحد المستشفيات.

 

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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