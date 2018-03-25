شاهد: عملية أمنية في البرازيل تنتهي بمقتل 8 والأهالي يشككون

قُتل ثمانية أشخاص على الأقل، صباح السبت، خلال عملية لقوات الأمن في روسينيا فافيلا، الحي العشوائي الأكبر في ريو دي جانيرو، بحسب ما أفادت الشرطة البرازيلية.

وفي بادئ الأمر، ذكرت الشرطة أن ستة "مجرمين" أصيبوا بالرصاص في اشتباك مع إحدى وحدات الشرطة العسكرية، لافتة إلى انهم فارقوا الحياة متأثرين بجروحهم.

كما تم لاحقًا العثور على جثتين أخريين، بينما جرح آخرون مع دخول تولي الجيش للخدمات الأمنية في المدينة شهره الثاني.

وقالت الشرطة إن الواقعة بدأت عندما تعرضت دورية لهجوم لكن أسر القتلى شككت في جوانب عدة من هذه الرواية وفقًا لمقابلات مع وسائل إعلام محلية.

وقالت الشرطة إنها دخلت إلى حي روسينها للبحث عن أشخاص يشتبه في ضلوعهم في قتل ضابط شرطة بالحي الشعبي خلال الأسبوع، وإنها صادرت أسلحة عدة بعد الحادث كان من بينها قنبلتين.

وكان الرئيس البرازيلي ميشال تامر أعلن في فبراير/شباط إنشاء وزارة للأمن العام، غداة إصداره مرسومًا بتكليف الجيش قيادة قوات الشرطة في ريو دي جانيرو التي تشهد موجة أعمال عنف تتسبب فيه عصابات المخدرات.

والوزارة الجديدة التي تم التباحث في إنشائها في الكواليس ستكون أشبه بوزارة داخلية.

وتخضع قوات الشرطة في البرازيل للامركزية إدارية، وتأتمر بسلطات الولايات.

وقال تامر "إبقاء الأوضاع في الريو على حالها أمر لا يحتمل، لأنه يتسبب بمشاكل في ولايات أخرى، يجب حماية الأكثر ضعفًا، لذا يجب تضافر الجهود".

وكان تامر شبه الجريمة المنظمة بـ"ورم خبيث ينتشر في البلاد".