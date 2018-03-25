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سياسة

شاهد: شباب فلسطينيون يضرمون النار في حفار تابع لجيش الاحتلال

24/3/2018

حصلت الجزيرة مباشر على فيديو يظهر تمكن عدد من الشباب الفلسطيني من الوصول لأحد الحفارات التي يستخدمها جيش الاحتلال الاسرائيلي في البحث عن الأنفاق وقاموا بإضرام النار فيه.

وانسحب الشباب قبل أن تصلهم إحدى دبابات الاحتلال الإسرائيلي.

ويُظهر الفيديو تمكن عدد من الشباب الفلسطيني من اجتياز السياج الفاصل شرق دير البلح وسط قطاع غزة والوصول لأحد الحفارات التي يستخدمها جيش الاحتلال الاسرائيلي في البحث عن الانفاق حيث قاموا بإضرام النار فيها وانسحبوا قبل أن تصلهم إحدى الدبابات التابعة لجيش الاحتلال.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: "إنه قد عبر 4 شبان فلسطينيين السياج الفاصل من جنوب قطاع غزة (السبت) وحاولوا استهداف الآليات العاملة في الحاجز المضاد للأنفاق، وسرعان ما اقتربت منهم قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي لكنهم هربوا عائدين إلى قطاع غزة".

المصدر : الجزيرة مباشر
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