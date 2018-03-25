شاهد: شباب فلسطينيون يضرمون النار في حفار تابع لجيش الاحتلال

حصلت الجزيرة مباشر على فيديو يظهر تمكن عدد من الشباب الفلسطيني من الوصول لأحد الحفارات التي يستخدمها جيش الاحتلال الاسرائيلي في البحث عن الأنفاق وقاموا بإضرام النار فيه.

وانسحب الشباب قبل أن تصلهم إحدى دبابات الاحتلال الإسرائيلي.

ويُظهر الفيديو تمكن عدد من الشباب الفلسطيني من اجتياز السياج الفاصل شرق دير البلح وسط قطاع غزة والوصول لأحد الحفارات التي يستخدمها جيش الاحتلال الاسرائيلي في البحث عن الانفاق حيث قاموا بإضرام النار فيها وانسحبوا قبل أن تصلهم إحدى الدبابات التابعة لجيش الاحتلال.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: "إنه قد عبر 4 شبان فلسطينيين السياج الفاصل من جنوب قطاع غزة (السبت) وحاولوا استهداف الآليات العاملة في الحاجز المضاد للأنفاق، وسرعان ما اقتربت منهم قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي لكنهم هربوا عائدين إلى قطاع غزة".