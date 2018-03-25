البث الحي
سياسة

شاهد: انطلاق مناورات عسكرية "دفاعية" لكتائب القسام بغزة

25/3/2018

بدأت كتائب عز الدين القسّام، الجناح المسلح لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، صباح الأحد، مناورات عسكرية، أطلقت عليها اسم "مناورات الصمود والتحدّي"، استعدادا لأي طارئ.

وانتشر المئات من عناصر "القسام" في شوارع قطاع غزة، حاملين أسلحة خفيفة.

ومساء السبت، أعلنت "القسام"، عن نيتها تنفيذ هذه المناورات، اليوم الأحد، دون تحديد مكان أو موعد تنفيذها أو طبيعة الأسلحة المزمع استخدامها.

وقالت في بيان "تلك مناورات مخطط لها مسبقاً، وسيسمع خلالها أصوات إطلاق نار وانفجارات، كما سيلاحظ حركة نشطة للقوات والمركبات العسكرية".

وتعد هذه المرة الأولى التي تعلن فيها المقاومة الفلسطينية عن إجراء مناورات دفاعية في قطاع غزة، حسبما ذكر المركز الفلسطيني للإعلام.

وتأتي هذه المناورات بعد ساعات من قصف المقاتلات الحربية الإسرائيلية، موقعًا للمقاومة الفلسطينية شمال مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وتحذيرات الاحتلال من مواجهة عسكرية شاملة مع قطاع غزة.

وانتشر الآلاف من مقاتلي "القسام" في كافة مناطق القطاع ومن كافة وحدات وفصائل وسلاح الكتائب المختلفة ونشروا الحواجز على الطرقات وعلى طول الشريط الحدودي لقطاع غزة، حسبما ذكرت "قدس برس".

وشوهدت عربات مدرعة على شكل دبابات يقودها عناصر من "كتائب القسام".

يشار إلى أن آخر مناورة عسكرية علنية أجرتها الكتائب كانت في شهر ديسمبر/كانون أول 2014 تخللها سماع صوت إطلاق نار وانفجارات.

المصدر : الأناضول + وسائل إعلام فلسطينية
المزيد من سياسة

روسيا توافق على إنتاج لقاحها ضد فيروس كورونا في الهند

لقاح "سبوتنيك V" الروسي (رويترز)

كورونا.. الصحة العالمية تتوقع سيطرة تدريجية في 2021

كورونا.. الصحة العالمية تتوقع سيطرة تدريجية (رويترز)

ترمب: سأغادر البيت الأبيض إذا تأكد فوز بايدن

الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب (رويترز)

مصر.. حبس "بلطجي" قتل سيدة حرقا لإبلاغها عنه في جريمة سابقة

توفيت السيدة متأثرة بالحروق التي أصابتها (أرشيفية)
الأكثر قراءة

العراق والجزائر يردان على قرار منع مواطنيهما من دخول الإمارات

الإمارات تفتح أجواءها الجوية لإسرائيل وتمنع رعايا 13 دولة عربية من دخول أراضيها. (روتيرز)

وزير الدفاع التركي يطالب أفغانستان بإعادة النظر في اتفاق مع الإمارات

وزير الدفاع التركي خلوصي أكار (رويترز)

ترمب يدعو أنصاره إلى "قلب" نتيجة الانتخابات الرئاسية

الرئيس الأمريكي (المنتهية ولايته) دونالد ترمب والرئيس المنتخب جو بايدن (موافع التواصل)

اختراق موقع قناة فضائية موالية للنظام المصري(فيديو)

اختراق موقع قناة فضائية موالية للنظام المصري (موافع التواصل)