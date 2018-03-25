شاهد: آلاف يتظاهرون في برشلونة للإفراج عن بوغديمون

خرج آلاف الأشخاص مساء الأحد إلى الشوارع في مدينة برشلونة الإسبانية للمطالبة بالإفراج عن كارليس بوغديمون الرئيس السابق لإقليم كتالونيا والمقبوض عليه في ألمانيا.

وقالت منظمة (ايه إن سي) الانفصالية واسعة النفوذ، التي دعت إلى المظاهرة: "نحن نطالب ألمانيا بعدم تسليم الرئيس بوغديمون إلى إسبانيا لجرائم مختلقة لأسباب سياسية".

ورفع الكثير من المتظاهرين لافتات صغيرة حملت عبارات بالألمانية: "حرروا رئيسنا، ولا تكونوا أعوانا"، فيما رفع آخرون أعلام الاستقلال وأقنعة تمثل وجه بوغديمون علامة على تأييدهم له، وسار المتظاهرون من مكتب تمثيل المفوضية الأوربية إلى القنصلية الألمانية في برشلونة.

كما أثار نبأ القبض على بوغديمون ضجة على الإنترنت، وغردت السا ارتادي، المتحدثة باسم كتلة (معا من أجل كتالونيا) التي كان بوغديمون منضما إليها على تويتر: "إسبانيا لا تهتم بمحاكمة عادلة بل تهتم بالانتقام والقمع".

وكتبت ميريا بويا، نائبة سابقة في البرلمان عن حزب (سي يو بي) الانفصالي المتشدد: "والآن سنرى ما إذا كان الاتحاد الأوربي سيدعم انتهاك الحقوق الأساسية من قبل الدولة الإسبانية".

في المقابل، كتب ألبرت ريفيرا، رئيس حزب (سيودادانوس) المناوئ للانفصال: "انتهى هروب الانقلابي بوغديمون، ومحاولة تدمير ديمقراطية أوربية وتحطيم قوانين ديمقراطية والإخلال بالتعايش واختلاس الأموال العامة، لا يمكن أن تمر دون عقاب".

كانت السلطات الألمانية قد ألقت القبض على بوغديمون بناء على أمر اعتقال صادر عن الاتحاد الأوربي لأنه متهم في إسبانيا "بالتمرد" على الرغم من أن التمرد ليس جريمة أوربية وليست من بين الـ32 جريمة التي يتعين تسليم المتهمين فيها وفقا لأمر اعتقال أوربي.

وألقت السلطات الألمانية القبض على بوغديمون أثناء وجوده في استراحة على الطريق السريع، وكان في طريق من الدنمارك إلى بلجيكا حيث يقيم في منفاه.