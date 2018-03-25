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سياسة|الإمارات

دعوة رسمية لفريق إسرائيلي للمشاركة في مسابقة بالإمارات

الفريق يضم سائقينْ وثلاثة فنيين، دخلوا بجوازات سفر إسرائيلية
الفريق يضم سائقينْ وثلاثة فنيين، دخلوا بجوازات سفر إسرائيلية
25/3/2018

ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، أن فريقًا إسرائيليًا يشارك في مسابقة "رالي أبو ظبي الصحراوي"، للسيارات في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقالت الصحيفة، اليوم الأحد، إن الفريق الذي يضم سائقينْ وثلاثة فنيين، دخلوا بجوازات سفر إسرائيلية، بعد أن تلقوا دعوة رسمية من المشرفين على المسابقة التي بدأت فعالياتها أمس (السبت).

وقال أحد أفراد الفريق للصحيفة إنهم "وجدوا ترحيبا كبيرا من قبل الجهات المشرفة على المسابقة".

وأشارت "يديعوت أحرونوت" إلى أن المشاركة الإسرائيلية تختلف عن سابقاتها، بعد أن تمت بدعوة من المشرفين على المسابقة، وليس "إجبارًا" من قبل الاتحاد العالمي للمسابقة.

ولم يصدر رد فوري من دولة الإمارات على ما ذكرته الصحيفة الإسرائيلية.

ولا توجد أية علاقات معلنة بين إسرائيل والإمارات، إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو صرح في أكثر من مناسبة أن العلاقات بين بلاده وبعض الدول العربية في "أحسن حالاتها".

المصدر : الأناضول
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