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سياسة|مصر

الأمن المصري يصفي 6 أشخاص في البحيرة

قوات الأمن المصرية
قوات الأمن المصرية
25/3/2018

قتلت الشرطة المصرية (الأحد) ستة أشخاص قالت إنهم مسلحون ينتمون لجماعة تتهمها وزارة الداخلية بتنفيذ تفجير في مدينة الإسكندرية الساحلية استهدف مدير أمن الإسكندرية أمس (السبت).

وقالت وزارة الداخلية المصرية في بيان لها: "نجحت أجهزة وزارة الداخلية في توجيه ضربة أمنية مؤثرة للجناح المسلح لـ "جماعة الإخوان الإرهابية" والتي تطلق على نفسها (حركة حسم) وتمكنت في زمن قياسي من كشف بؤرة إرهابية لعدد من عناصر الحركة بإحدى الشقق السكنية بمحافظة البحيرة فجر (الأحد)".

وأفاد البيان بأنه بتبادل إطلاق الأعيرة النارية مع عناصر هذه الحركة أسفر عن مصرع 6 عناصر.

وأضاف البيان "أن معلومات قطاع الأمن الوطني قد كشفت عن مسؤولية البؤرة الإخوانية المُشار إليها بقيادة الإخواني باسم محمد إبراهيم جاد (هارب بإحدى الدول العربية) عن حادث استهداف مدير أمن محافظة الإسكندرية (شمال مصر) أمس (السبت)".

كما كشفت المعلومات عن "اضطلاع الهارب المذكور بشراء السيارة المستخدمة في الحادث. وتكليفه لعناصر تلك "البؤرة" بتفخيخها من خلال زرع عبوة متفجرة داخلها وتفجيرها عن بعد حال مرور سيارة مدير أمن الإسكندرية، بحسب البيان. 

وحددت الشرطة هوية ثلاثة من القتلى.

وقال مركز الشهاب لحقوق الإنسان، إن أحد العناصر التي أعلنت الداخلية المصرية عن مقتله في العملية وهو محمود محمد حسن مختف قسريا منذ 9 مارس / آذار 2018 الماضي.

وأضاف المركز، أن قوات الأمن بمحافظة القليوبية في (دلتا مصر) كانت قد قامت باعتقاله تعسفيا، ثم أخفته قسريا منذ القبض عليه في 9 مارس/ آذار الماضي واقتادته لجهة غير معلومة.

 

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز + وكالات
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