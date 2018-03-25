إجراءات صارمة بالبحرين لإحكام قبضتها على مواقع التواصل

أعلنت السلطات البحرينية (الأحد) أنها بصدد اتخاذ إجراءات "صارمة" لتعزيز رقابتها على حسابات مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، ملوحة بتشريعات جديدة في هذا المجال.

وتشكل مواقع التواصل الاجتماعي، وخصوصا "تويتر" منصة رئيسية للناشطين في حقوق الإنسان في المملكة الخليجية التي تتبع سياسة حازمة بحق معارضيها ومنتقديها في الداخل.

وقال الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية البحريني، في بيان نشرته "وكالة الأنباء البحرينية الرسمية" إن وزارته بصدد "اتخاذ إجراءات صارمة لمعالجة الانفلات غير المسبوق والفوضى الإلكترونية التي سببتها بعض حسابات التواصل الاجتماعي المخالفة".

ولم يحدد الوزير هذه الحسابات، لكنه قال إنها تبث "شائعات مغرضة تضرب في صميم النسيج الاجتماعي والسلم الأهلي"، منوها إلى أن الجهات الأمنية المعنية "ماضية قدما في ضبط أي خروج عن الثوابت الوطنية والعادات والتقاليد المرعية".

وتابع "لن نكون بعيدين عن الوصول لمن يديرها وتطبيق العقوبات المقررة بحق أي مخالف، حتى لو استدعى الأمر العمل على سن تشريعات جديدة".

وتشهد البحرين اضطرابات متقطعة منذ قمع حركة احتجاج في فبراير/شباط 2011 في خضم أحداث "الربيع العربي" قادتها الغالبية الشيعية التي تطالب قياداتها بتحويل الخكم في مملكة البحرين إلى ملكية دستورية .

وتلاحق السلطات منذ 2011 معارضيها، ونفذت أحكاما بالإعدام رميا بالرصاص بحق ثلاثة وأصدرت أحكاما بالإعدام والسجن وسحب الجنسية بحق عشرات آخرين. وإلى جانب هؤلاء، تلاحق السلطات العديد من الحقوقيين بتهم مختلفة بينها "بث أخبار كاذبة".

ومن بين أبرز الحقوقيين نبيل رجب الذي حكم عليه في فبراير/ شباط الماضي بالسجن لمدة خمس سنوات في قضية "تغريدات" معارضة للحرب على اليمن، ومنتقدة للإجراءات القضائية في المملكة.

والبحرين مقر الأسطول الخامس الأمريكي وحليفة لواشنطن.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قدخفف من القيود المفروضة على بيع الأسلحة إلى البحرين منذ تسلمه الحكم في يناير/ كانون الثاني 2017.