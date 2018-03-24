شاهد: مئات الآلاف من الأمريكيين في مسيرة لفرض قيود على الأسلحة

شارك مئات الآلاف من الأمريكيين في احتجاجات اليوم (السبت) تهدف لتشديد قوانين حيازة السلاح.

وأطلق على المسيرة اسم "مسيرة من أجل حياتنا" ويقودها الناجون من مذبحة في إحدى مدارس فلوريدا والتي جددت حالة من الغضب إزاء هذا النوع من الحوادث.

نسق الاحتجاجات الناجون من مذبحة مدرسة مارغوري ستونمان دوغلاس الثانوية وتهدف لكسر جمود تشريعي يعرقل منذ وقت طويل تشديد القيود المفروضة على الأسلحة. وأصبحت حوادث إطلاق النار الجماعي شائعة ومتكررة الحدوث في المدارس والجامعات الأمريكية.

ومسيرة واشنطن واحدة ضمن أكثر من 800 حدث من المقرر تنظيمها على مستوى العالم وقالت جماعة (إيفري تاون فور جن سيفتي) المعنية بفرض قيود على الأسلحة إن من المتوقع تنظيم احتجاجات في الولايات المتحدة تمتد من سان كليمنت في كاليفورنيا حتى نيويورك وباركلاند.

وحظي الطلبة المسؤولون عن تنظيم المسيرة بالإشادة كما تلقوا تبرعات نقدية من عشرات المشاهير. وتشارك المطربة أريانا جراندي ولين مانويل ميراندا الذي شارك في تأليف وتلحين مسرحية (هاميلتون) الغنائية، في العروض التي تقدم أثناء المسيرة في واشنطن.

وقال الممثل جورج كلوني وزوجته أمل محامية حقوق الإنسان، اللذان تبرعا بمبلغ 500 ألف دولار، إنهما سيشاركان في مسيرة واشنطن.

وستعرض مجلة (تايم) الأمريكية الشهيرة على غلاف عددها الصادر في الثاني من أبريل نيسان صور خمسة من طلبة مدرسة مارجوري ستونمان دوغلاس الثانوية الذين ينظمون المسيرات.

ويريد منظمو الحملة أن يحظر الكونغرس بيع الأسلحة مثل التي استخدمت في مذبحة فلوريدا وتشديد فحص بيانات مشتري الأسلحة. وعلى الجانب الآخر يستخدم المدافعون عن حيازة السلاح ضمانات دستورية كذريعة لتبرير الحق في حمل السلاح.