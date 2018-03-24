شاهد: تفتيش شركة "كامبريدج أناليتيكا" في لندن بعد عاصفة فيسبوك

فتّش محققون من الهيئة التنظيمية المعنية بحماية البيانات في بريطانيا مقر شركة "كامبريدج أناليتيكا" بعد اتهامها بجمع بيانات بشكل غير قانوني من فيسبوك لاستهداف ناخبين أمريكيين.

ووصل قرابة 20 مسؤولا يرتدون سترات سوداء عليها شعار مكتب مفوض المعلومات إلى مقر الشركة في وسط لندن (الجمعة) وذلك بعد قليل من منح قاض بالمحكمة العليا المكتب إذنا بالتفتيش.

وشرع المسؤولون، الذين سمح لهم الحراس بدخول المبنى، الكائن في شارع نيو أكسفورد المزدحم في لندن في فحص الكتب والوثائق.

وكانت إليزابيث دنهام مديرة مكتب مفوض المعلومات قد سعت لاستصدار مذكرة تفتيش لمقرّ كامبريدج أناليتيكا بعدما كشف مصدر مطلع سرب معلومات أن الشركة جمعت معلومات خاصة عن 50 مليونا من مستخدمي فيسبوك لدعم الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترمب في 2016.

وتحقق بريطانيا لمعرفة ما إذا كانت شركة فيسبوك، أكبر شبكة للتواصل الاجتماعي في العالم، قامت بما يكفي لحماية البيانات.

وفي سياق منفصل، ذكرت صحيفة (الغارديان) البريطانية أن مستشارة سياسية سابقة في كامبريدج أناليتيكا اتهمت الشركة بتضليل الرأي العام البريطاني بشأن عملها لصالح مجموعة مؤيدة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي قبل التصويت على الانسحاب.

وقالت "بريتاني كايزر" مديرة تطوير الأعمال في الشركة من عام 2014 وحتى أوائل هذا العام، للصحيفة، إن كامبريدج أناليتيكا نفذت أعمال تحليل وتقييم بيانات للمجموعة المؤيدة لانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوربي بينما نفت علنا أنها قامت بذلك.