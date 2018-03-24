شاهد: اللحظات الأولى عقب تفجير استهدف مدير أمن الإسكندرية بمصر

قالت مصادر أمنية وطبية إن انفجارا قويا هزّ منطقة بشرق مدينة الإسكندرية الساحلية المصرية اليوم السبت وأوقع قتيلا وثلاثة مصابين، وخلّف أضرارا في سيارات ومبانٍ.

وقالت وزارة الداخلية المصرية إن شرطيا قتل وأصيب أربعة آخرون في انفجار استهدف مدير أمن محافظة الإسكندرية الساحلية.

وأوضح البيان أن عبوة ناسفة موضوعة أسفل إحدى السيارات على جانب الطريق بشارع المعسكر الروماني بدائرة قسم شرطة سيدى جابر بمديرية أمن الإسكندرية، انفجرت أثناء مرور اللواء مدير أمن الإسكندرية مستقلاً سيارته، وأسفر الانفجار عن حدوث بعض الأضرار في سيارات متوقفة على جانبي الطريق.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن مدير الأمن اللواء مصطفي النمر قوله إن رجلي شرطة قتلا في الانفجار أحدهما سائق سيارة شرطة كانت تسير خلف سيارته والآخر مجند.

وقال مصدر أمني إن الانفجار الذي استهدف موكب مدير أمن الإسكندرية تم باستخدام عبوة ناسفة تم تفجيرها عن بعد.

وأوضح المصدر أن وزير الداخلية شكّل فريقا أمنيا على أعلى مستوى لكشف ملابسات الحادث وملاحقة الجناة، كما تم التحفظ على كاميرات المراقبة في محيط الانفجار وتم استجواب عدد من شهود العيان، وتم كذلك فحص حطام السيارة المتوقفة التي انفجرت فيها القنبلة لمعرفة نوع المادة المتفجرة وهوية صاحب السيارة.

وقال شهود عيان إن الانفجار هزّ منطقة رشدي بشرق الإسكندرية، وإن قوات من الجيش والشرطة ضربت طوقا أمنيا حول مكان الانفجار.

وتشنّ حاليا قوات الأمن المشتركة من الجيش والشرطة في مصر حملة على المسلحين من خلال عملية عسكرية شاملة تتركز في وسط وشمال سيناء وتغطي في الوقت نفسه كافة أنحاء الجمهورية.