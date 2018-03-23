وزير الخارجية التركي: واشنطن تدعم تنظيماً إرهابياً

أكد وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، أن العالم يقرّ بأن الولايات المتحدة الأمريكية تدعم تنظيماً إرهابياً، في إشارة لـ "تنظيم وحدات حماية الشعب الكردية" وفرعه في سوريا.

وقال تشاووش أوغلو (الجمعة) بولاية أنطاليا جنوبي البلاد، عقب منحه دكتوراة فخرية من قبل جامعة أنطاليا للعلوم التركية إن "الولايات المتحدة التي احتلت العراق وأفغانستان بذريعة مكافحة الإرهاب، تدعم تنظيمًا إرهابيًا".

وشدد على أن الإرهاب يعد أكبر خطر يهدد أمن المنطقة والعالم، لافتاً إلى ازدواجية مفاهيم الإرهاب في العالم.

وأضاف: "بإمكانكم تسميتها ازدواجية المعايير والنفاق والظلم".

وتابع "العالم يقرّ بأن بلدًا (الولايات المتحدة)، احتل العراق وأفغانستان تحت مسمى مكافحة الإرهاب، يدعم تنظيماً إرهابياً، وحتى وإن لم يقلها العالم بوجهه صراحة".

وأردف أن "تركيا (هي) الدولة الوحيدة التي تجاهر أمامها (الولايات المتحدة) بهذه الحقيقة، والزعيم الوحيد في العالم الذي يقولها جهاراً بوجهها هو الرئيس رجب طيب أردوغان".

وأشار تشاووش أغلو إلى أن تنظيمات مثل تنظيم الدولة و"النصرة" و"القاعدة" تستغل الدين الإسلامي، مؤكدا أن بلاده تبذل جهودا كبيرة من أجل القضاء على هذه الجماعات.

ولفت إلى أن تركيا "حيّدت" أكثر من 3 آلاف عنصر من "تنظيم الدولة" في سوريا، وأكثر من 800 من عناصر التنظيم نفسه في العراق.

ودعا الوزير التركي إلى مكافحة جميع التنظيمات الإرهابية دون تمييز بين واحدة على أخرى.

وفي ذات الصدد، أشار تشاووش أوغلو إلى أن أوربا تعارض عملية تركيا ضد من سماهم "الإرهابيين" بمنطقة عفرين شمالي سوريا، رغم اعتبارها منظمة "وحدات حماية الشعب الكردية " وفرعها السوري، تنظيمين إرهابيين.

وقال إن واشنطن تعتبر هي الأخرى التنظيميْن إرهابييْن، إلا أنها تتعاون معهما قائلة "نحن في حاجة إليها الآن"، مستنكرا ازدواجية واشنطن في التعامل معهما في هذا الإطار.

وذكّر تشاووش أوغلو بدعم الولايات المتحدة لحركة طالبان ضد روسيا في أفغانستان، وسعيها لمكافحة هذه الحركة في الوقت الراهن.

وقال: "ألم تأخذوا دروسًا من هذا الأمر؟ إما أنكم لم تكونوا صادقين في نواياكم في ذلك الوقت، أو في الوقت الراهن، فهذا هو ثمن التعاون مع التنظيمات الإرهابية".