مقتل شخصين في عملية احتجاز رهائن في متجر بجنوب فرنسا

قال مصدر في الشرطة الفرنسية (الجمعة) إن شخصا احتجز ثماني رهائن في متجر في بلدة تريب بجنوب غرب فرنسا، مضيفا أن محتجز الرهائن أطلق النار على شرطي.

وقال رئيس بلدية تريب الواقعة في جنوب فرنسا إن هناك ضحيتين في واقعة احتجاز رهائن في متجر، بينما ذكرت صحيفة (لا ديبيش دو ميدي) أن شخصا قتل، ولم تتضح حالة الضحيتين على الفور.

وقال رئيس البلدية إريك ميناسي لتلفزيون (بي.إف.إم) إن محتجز الرهائن بمفرده الآن مع شرطي داخل المتجر وإن كل الرهائن الآخرين أطلق سراحهم.

ووصف رئيس الوزراء إدوار فيليب الموقف بأنه "خطير للغاية"، بينما صرح مصدر بوزارة الداخلية الفرنسية بأن السلطات تتعامل مع واقعة احتجاز الرهائن الجارية حاليا باعتبارها حادثا إرهابيا.

وقال تلفزيون (بي.إف.إم) إن محتجز الرهائن أعلن مبايعته لتنظيم الدولة.

وقال مصدر بمكتب الادعاء في باريس إن محققين في مجال مكافحة الإرهاب يحققون في عملية احتجاز الرهائن.

وكانت وزارة الداخلية الفرنسية قالت في تغريدة على تويتر في وقت سابق الجمعة إن مسؤولين أمنيين ينفذون عملية في متجر في جنوب فرنسا، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وقال الاتحاد المستقل لنقابات الشرطة على تويتر إن الشرطة تنفذ عملية بعد أن أطلق شخص النار على أربعة من أفراد الشرطة في منطقة كاركاسون ما أدى لإصابة أحدهم.

وذكرت الشرطة الفرنسية أنه وفقا للمعلومات الأولية تسلل شخص في حوالي الساعة الحادية عشر صباحا (التوقيت المحلي) إلى المتجر في منطقة تريب شرقي مدينة كاركاسون جنوبي البلاد، مضيفة أن شهود عيان تحدثوا عن وقوع إطلاق نار.