مستشار الأمن الأمريكي الجديد صديق لإسرائيل وعدو لإيران وكوريا

يُعرف المستشار الجديد للرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي جون بولتون، الذي سيتسلم منصبه رسميًا في 9 أبريل/ نيسان المقبل، بأنه صديق مقرب لإسرائيل.

كما أن لبولتون، مواقف متشددة تجاه الشرق الأوسط وإيران وكوريا الشمالية.

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إن "تعيين بولتون مستشاراً للأمن القومي قد يؤدي إلى تغييرات جذرية في مقاربة الإدارة الأمريكية للأزمات حول العالم".

وعبّر الديمقراطيون وبعض الجمهوريين عن قلقهم من أن مواقف بولتون المتشددة يمكن أن تؤدي إلى "مزيد من الصراعات الدولية"، بحسب المصدر نفسه.

وقال السيناتور الديمقراطي كريستوفر كونز إن "مواقف بولتون بشأن إيران وكوريا الشمالية، عدوانية بشكل مفرط في أحسن الأحوال، وخطرة في أسوأ الأحوال".

وبولتون، ثالث مستشار للأمن القومي بعد مكماستر ومايكل فلين منذ انتخاب ترمب رئيسًا، أيّد غزو العراق وكما أيد توجيه ضربات استباقية لكوريا الشمالية.

وفي مقالة سابقة له في صحيفة "وول ستريت جورنال" قال إن "الحرب الوقائية من المحتمل أن تكون السبيل الوحيد لمنع كوريا الشمالية من مهاجمة أمريكا بصاروخ نووي".

كوريا الشمالية ليست البلد الوحيد الذي يتحمس بولتون لضربه، فطالما كان يحرّض على شنّ ضربات ضد إيران وتغيير النظام فيها.

كما أنه من أشد المعارضين للاتفاق النووي الإيراني الذي وقعته القوى الكبرى في يوليو/ تموز 2015 لمنع إيران من حيازة قنبلة نووية.

وفي السياق نفسه، تتوقع مجلّة "فورين بوليسي" أن يقدم بولتون دعماً كبيراً لإسرائيل.

من جهتها، رحبت إسرائيل بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، تعيين جون بولتون، مستشارًا للأمن القومي خلفًا لهربرت مكماستر، واعتبرت "هآرتس" أنه يعارض "حل الدولتين".

وقال يسرائيل كاتس، وزير المواصلات الإسرائيلي، في بيان: "أهنئ جون بولتون على تعيينه مستشارًا للأمن القومي".

وأضاف كاتس"إنه (بولتون) معروف بدعمه القوي لإسرائيل وموقفه الصارم فيما يتعلق بالتهديد الإيراني، أنا متأكد من أنه سيكون صوتًا هامًا في معركة الخير ضد الشر في منطقتنا والعالم".

من جهتها، قالت وزيرة العدل في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، إياليت شاكيد في تصريح صحفي، "يواصل الرئيس ترمب تعيين أصدقاء حقيقيين لإسرائيل في المناصب العليا، جون بولتون هو واحد من أبرز الشخصيات، تعيين ممتاز".

وبالمقابل، عنونت صحيفة "هآرتس" العبرية إنه بتعيين بولتون فإن "حل الدولتين قد مات" في إشارة إلى حل إقامة دولة فلسطين إلى جانب دولة إسرائيل.

وقالت الصحيفة إن بولتون يعارض حل الدولتين للصراع العربي – الإسرائيلي.

ولفتت أنه دعا في الماضي لتسليم قطاع غزة إلى مصر والضفة الغربية إلى الأردن.

ويأتي تعيين بولتون، الذي شغل منصب سفير لدى الأمم المتحدة سابقا، بعد سلسلة من الإقالات والاستقالات بفريق ترمب في الأشهر الماضية.

وخدم المحامي والدبلوماسي الأمريكي بولتون (69 عاما) في الإدارات الجمهورية للرؤساء رونالد ريغان وجورج هربرت بوش (الأب) وجورج دبليو بوش.

وولد جون بولتون في 20 نوفمبر 1948 بولاية ماريلاند، وترعرع في بيئة شعبية من الطبقة دون المتوسطة، والتحق بجامعة "ييل"، ونال منها درجة البكالوريوس بامتياز عام 1970، ثم التحق بكلية الحقوق فيها وتخرج عام 1974.

وعمل لدى عدة مكاتب للمحاماة في واشنطن حتى عام 1997، ثم توجه للعمل في معهد "أمريكان إنتربرايز إنستيتيوت" الذي يُعد أحد أهم مراكز الأبحاث المحافظة في الولايات المتحدة، وبعد ذلك شغل منصب نائب الرئيس للبحوث السياسية، كما عمل مساعدًا لوزير الخارجية الأسبق جيمس بيكر.