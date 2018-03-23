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سياسة

متطرفون في مليشيا أمريكية سعوا لقتل أكبر عدد من المسلمين

المتهمون: كيرتس آلن (يسار) وجافين رايت (وسط) وباتريك يوجين ستاين (يمين)
المتهمون: كيرتس آلن (يسار) وجافين رايت (وسط) وباتريك يوجين ستاين (يمين)
23/3/2018

قال ممثل الادعاء الأمريكي إن ثلاثة رجال متهمين بالتخطيط لتفجير مجمع يقيم فيه مهاجرون مسلمون، خططوا لقتل أكبر عدد ممكن من المسلمين.

وأوضح الادعاء أن المتهمين بالتخطيط لتفجير مجمع سكني في غرب ولاية كانساس يقيم فيه مهاجرون مسلمون من الصومال ويضم مسجدا، سعوا لإيقاع أكبر عدد ممكن من الضحايات المسلمين، وتوجيه رسالة مفادها أنهم ليسوا محل ترحيب في الولايات المتحدة.

ووجّه الادعاء (الخميس) الاتهام إلى الثلاثة، وهم كيرتس آلن وجافين رايت وباتريك يوجين ستاين، بالتخطيط لاستخدام سلاح دمار شامل في "غاردن سيتي" بولاية كانساس وحرمان آخرين من حقوقهم المدنية.

ويواجه رايت أيضا اتهامات تتعلق بالسلاح، كما أن ستاين متهم بالكذب على مكتب التحقيقات الفيدرالي.

ويواجه الثلاثة عقوبة السجن مدى الحياة في حالة إدانتهم، وكان مسؤولون قد قالوا إنهم أعضاء في ميليشيا.

ودفع المتهمون، وجميعهم بيض البشرة، ببراءتهم بعد توجيه الاتهامات إليهم في أكتوبر/ تشرين الأول 2016. وقال محامو الدفاع الخميس، إن الحكومة الفيدرالية نصبت فخا لموكليهم.

وقالت ممثلة الادعاء ريسا بيركوير: "أراد المتهمون توجيه رسالة مفادها أن المسلمين ليسوا محل ترحيب هنا.. لا في غاردن سيتي ولا في كانساس ولا في أمريكا".

وقالت إنهم أعضاء في (قوة أمن كانساس) وهي جماعة وصفتها بأنها ميليشيا، وأضافت أنهم شكلوا مجموعة أطلقوا عليها اسم (الصليبيون) بهدف "قتل أكبر عدد ممكن من المسلمين" و"نزع الشعور بالطمأنينة من المسلمين في هذا البلد".

وتابعت أن المتهمين حاولوا تجنيد أعضاء آخرين في المليشيا لكنهم لم ينجحوا وأن واحدا ممن حاولوا تجنيدهم أبلغ مكتب التحقيقات الفيدرالي بالأمر.

المصدر : رويترز
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