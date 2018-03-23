شاهد: وصول أول طائرة هندية لإسرائيل عبر المجال الجوي السعودي

وصلت إلى مطار بن غوريون في تل أبيب أول رحلة طيران مباشرة بين الهند وإسرائيل عبر المجال الجوي السعودي.

ولا تعترف السعودية بإسرائيل، ونفت الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة في السابع من فبراير/ شباط الماضي تقارير إعلامية إسرائيلية بأنها منحت شركة الطيران الهندية "إير إنديا" إذنا لهذا المسار.

وقالت "إير إنديا" في السابع من مارس/ آذار الجاري إنها تلقت جميع الموافقات اللازمة من السعودية. وأعلنت الشركة أنها تخطط لبدء تسيير ثلاث رحلات أسبوعيا من دلهي إلى تل أبيب هذا الشهر عبر الأجواء السعودية. ولم يعلق المسؤولون السعوديون على الأمر منذ ذلك الحين.

ووجهت شركة طيران العال الإسرائيلية نداء إلى الأمم المتحدة لدعم مسعاها لتغيير مسار رحلاتها بين تل أبيب والهند للمرور في المجال الجوي السعودي.

وقال جونين أوسيشكين الرئيس التنفيذي للعال في رسالة إلى المنظمة الدولية للطيران المدني (إيكاو)، التابعة للأمم المتحدة، إنه سيكون إجراء تمييزيا من جانب السعوديين أن يسمحوا لإير إنديا بدخول مجالهم الجوي، ولا يفعلون الشيء نفسه مع العال.

واعتبر السفير الإسرائيلي في الهند دانيال كارمون، عبر حسابه على تويتر، أن بدء هذه الرحلات يمثل "نجاحا للدبلوماسية الهندية والإسرائيلية".

وذكرت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن الطائرات الهندية ستعبر الأجواء السعودية ومنطقة الخليج، وأضافت أن فترة الرحلة ستتقلص بشكل ملحوظ، ما سيؤدي إلى تخفيض أسعار السفر على هذا الخط.