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سياسة|كوسوفو

شاهد: براءة إمام المسجد الكبير في كوسوفو من التحريض على الإرهاب

23/3/2018

برأت محكمة في كوسوفو إمام المسجد الكبير في بريشتينا من اتهامات بتشجيع الشباب على الانضمام إلى جماعات تقاتل في العراق وسوريا.

واعتقلت السلطات شفقت كراسنيكي إمام المسجد الكبير في بريشتينا عام 2014. ووجه إليه الاتهام بتشجيع شباب كوسوفو على الذهاب إلى سوريا والعراق والحث على الكراهية والتهرب من الضرائب باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال القاضي بكير كالودرا في منطوق الحكم إنه لا يوجد من الأدلة ما يكفي لإضفاء المصداقية على الاتهامات ضد كراسنيكي.

وتشير التقديرات الرسمية إلى ان نحو 300 من مواطني كوسوفو سافروا إلى سوريا والعراق منذ عام 2012 للقتال مع تنظيم الدولة هناك، وأن نحو 180 من بينهم مازالوا هناك، بما في ذلك أطفال ونساء.

المصدر : أسوشيتد برس + رويترز
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