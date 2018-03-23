شاهد: براءة إمام المسجد الكبير في كوسوفو من التحريض على الإرهاب

برأت محكمة في كوسوفو إمام المسجد الكبير في بريشتينا من اتهامات بتشجيع الشباب على الانضمام إلى جماعات تقاتل في العراق وسوريا.

واعتقلت السلطات شفقت كراسنيكي إمام المسجد الكبير في بريشتينا عام 2014. ووجه إليه الاتهام بتشجيع شباب كوسوفو على الذهاب إلى سوريا والعراق والحث على الكراهية والتهرب من الضرائب باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال القاضي بكير كالودرا في منطوق الحكم إنه لا يوجد من الأدلة ما يكفي لإضفاء المصداقية على الاتهامات ضد كراسنيكي.

وتشير التقديرات الرسمية إلى ان نحو 300 من مواطني كوسوفو سافروا إلى سوريا والعراق منذ عام 2012 للقتال مع تنظيم الدولة هناك، وأن نحو 180 من بينهم مازالوا هناك، بما في ذلك أطفال ونساء.