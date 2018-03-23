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سياسة|أمريكا

شاهد: احتجاجات في كاليفورنيا بعد مقتل شاب أسود بنيران الشرطة

23/3/2018

أثار تسجيل مصور يظهر شرطيين وهما يطلقان وابلا من الأعيرة النارية على شاب أسود أعزل في سكرامنتو عاصمة ولاية كاليفورنيا احتجاجات واسعة بالمدينة.

وتسببت الاحتجاجات في عرقلة المرور بالمدينة لساعات، يوم الخميس.

وقالت الشرطة إن الفيديو الذي صورته الكاميرات التي كانت مثبتة بملابس الشرطيين خلال المواجهة التي دارت مساء الأحد أظهرت القتيل، ستيفون كلارك البالغ من العمر 22 عاما، وهو يمسك شيئا تبين فيما بعد أنه هاتف محمول بينما أطلق الشرطيان عليه 20 عيارا ناريا.

وأذاعت الشرطة الفيديو في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء وسرعان ما انتشر على الإنترنت.

وهذه أحدث واقعة في سلسلة أحداث قتلت فيها الشرطة سودا عزَّل في مناطق متفرقة من الولايات المتحدة منذ 2014 وأثارت جدلا واسعا حول وجود تحيز عنصري في نظام العدالة الجنائية وحول استخدام القوة المفرطة.

وتجمع أكثر من 200 متظاهر (الخميس) للتنديد بإطلاق النار في احتجاج نظمته حركة (بلاك لايفز ماتر) أو (حياة السود مهمة).

وقبل ذلك بساعات قال رئيس البلدية دارل ستاينبرغ للصحفيين إن الفيديو أفزعه.

وقال في مؤتمر صحفي: "روعتني وفاة شاب من سكرامنتو عرفنا لاحقا أنه أب لطفلين… ما هو شعوري؟ شعور مروع".

وقالت شرطة سكرامنتو إن إطلاق الرصاص حدث بعد بلاغ بأن شخصا يكسر نوافذ سيارات بمنطقة سكنية وجدت فيها الشرطة فيما بعد ثلاث سيارات لحقت بها أضرار.

وأضافت أن المشتبه به شوهد أيضا من طائرة هليكوبتر وهو يحطم بابا زجاجيا في منزل قبل أن يقفز من على السياج إلى فناء منزل مجاور.

وظهر في الفيديو شرطيان يطاردان كلارك في الظلام ويقولان "اظهر ما في يديك" و"سلاح" قبل أن يفتحا النار.

ويحقق الادعاء في سكرامنتو في الواقعة.

المصدر : رويترز
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