شاهد: أول هبوط عمودي لمقاتلة إف 35 على سفينة لمشاة البحرية

نفذت مقاتلة أمريكية من طراز إف 35 عملية إقلاع وهبوط بشكل عمودي من على سطح سفينة إبرار تابعة لقوات مشاة البحرية للمرة الأولى.

ونفذت المناورة أمام سواحل مدينة أوكيناوا اليابانية، التي تتمركز قوات أمريكية في قاعدة بها.

وتتمركز طائرات مقاتلة أمريكية من نفس الطراز في عدد من القواعد الجوية في اليابان، لكن هذه هي المرة الأولى التي تنفذ فيها النسخة المخصصة للقوات البحرية عمليات إقلاع وهبوط من على سطح سفينة إبرار وليس من على سطح حاملة طائرات.

وطلبت طوكيو شراء 42 طائرة من طراز إف 35 التي يمكنها الإقلاع والهبوط بشكل عمودي، مما يمكن اليابان من استخدمها انطلاقا من سطح حاملتي طائرات تمتلكهما اليابان.