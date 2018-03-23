البث الحي
سياسة|الولايات المتحدة

شاهد: أول هبوط عمودي لمقاتلة إف 35 على سفينة لمشاة البحرية

23/3/2018

نفذت مقاتلة أمريكية من طراز إف 35 عملية إقلاع وهبوط بشكل عمودي من على سطح سفينة إبرار تابعة لقوات مشاة البحرية للمرة الأولى.

ونفذت المناورة أمام سواحل مدينة أوكيناوا اليابانية، التي تتمركز قوات أمريكية في قاعدة بها.

وتتمركز طائرات مقاتلة أمريكية من نفس الطراز في عدد من القواعد الجوية في اليابان، لكن هذه هي المرة الأولى التي تنفذ فيها النسخة المخصصة للقوات البحرية عمليات إقلاع وهبوط من على سطح سفينة إبرار وليس من على سطح حاملة طائرات.

وطلبت طوكيو شراء 42 طائرة من طراز إف 35 التي يمكنها الإقلاع والهبوط بشكل عمودي، مما يمكن اليابان من استخدمها انطلاقا من سطح حاملتي طائرات تمتلكهما اليابان.

المصدر : رويترز
المزيد من سياسة

روسيا توافق على إنتاج لقاحها ضد فيروس كورونا في الهند

لقاح "سبوتنيك V" الروسي (رويترز)

كورونا.. الصحة العالمية تتوقع سيطرة تدريجية في 2021

كورونا.. الصحة العالمية تتوقع سيطرة تدريجية (رويترز)

ترمب: سأغادر البيت الأبيض إذا تأكد فوز بايدن

الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب (رويترز)

مصر.. حبس "بلطجي" قتل سيدة حرقا لإبلاغها عنه في جريمة سابقة

توفيت السيدة متأثرة بالحروق التي أصابتها (أرشيفية)
الأكثر قراءة

ترمب يدعو أنصاره إلى "قلب" نتيجة الانتخابات الرئاسية

الرئيس الأمريكي (المنتهية ولايته) دونالد ترمب والرئيس المنتخب جو بايدن (موافع التواصل)

"سمحت بدخول الصهاينة ومنعت المسلمين".. نشطاء يردون على قرار الإمارات الأخير

ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد (يمين) ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (يسار) (مواقع التواصل)

بحضور الشيخ تميم وأردوغان.. قطر وتركيا توقعان 10 اتفاقيات في مجالات متعددة (فيديو)

(الجزيرة)

العراق والجزائر يردان على قرار منع مواطنيهما من دخول الإمارات

الإمارات تفتح أجواءها الجوية لإسرائيل وتمنع رعايا 13 دولة عربية من دخول أراضيها. (روتيرز)