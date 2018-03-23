شاب سوري يشعل النار في نفسه بمخيم للاجئين في اليونان

أشعل شاب سوري يبلغ من العمر 26 عاما النار في نفسه بمخيم للاجئين في جزيرة "ليسبوس " اليونانية يوم الخميس، في واحدة من أخطر الوقائع التي تشمل مهاجرين منذ شهور.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الواقعة حدثت أمام مكتب للجوء في مخيم "موريا" الذي يقع على قمة تل وكان قاعدة عسكرية من قبل، والأوضاع بالمخيم متدنية.

وقال مسؤول إن الشاب أصيب بحروق بسيطة وعولج في مستشفى بالجزيرة.

ويعيش ما لا يقل عن 5 آلاف لاجئ ومهاجر في موريا وفي مخيم آخر بالجزيرة وهو ما يزيد عن طاقتهما التي تتيح استيعاب 3 آلاف شخص، وينتظر اللاجئون منذ شهور لمعرفة أي شيء عن مصيرهم.

وباليونان أكثر من 60 ألف لاجئ ومهاجر معظمهم من سوريا والعراق وأفغانستان وذلك منذ أكثر من عام بعدما تسبب إغلاق الحدود في منطقة البلقان في ضياع حلم الرحلة التي كان كثيرون يعتزمون القيام بها للوصول إلى وسط وغرب أوربا.

وكانت جزيرة ليسبوس هي الممر الرئيسي لأوربا عام 2015 بالنسبة لنحو مليون لاجئ ومهاجر، وينقضي هذا الشهر عامان منذ اتفق الاتحاد الأوربي وتركيا على الحد من تدفق الوافدين.

ويقضي الاتفاق بإعادة المهاجرين الذين يصلون لجزر يونانية إلى تركيا ما لم يتأهلوا للحصول على حق اللجوء، غير أن الإجراءات الورقية يمكن أن تستغرق شهورا، وتشيع الاحتجاجات على التأخر.

وعولج نحو 12 طالب لجوء بعد اشتباكات مع الشرطة في موريا، وتم نقل حوالي 200 من النساء والأطفال إلى موقع قريب مخصص للتخزين الأسبوع الماضي.