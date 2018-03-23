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سياسة|الولايات المتحدة

تيلرسون: واشنطن مدينة "شريرة"

وزير الخارجية الأمريكي المنتهية ولايته ريكس تيليسون يلوح لموظفي وزارة الخارجية قبل مغادرته وزارة الخارجية في واشنطن العاصمة
وزير الخارجية الأمريكي المنتهية ولايته ريكس تيليسون يلوح لموظفي وزارة الخارجية قبل مغادرته وزارة الخارجية في واشنطن العاصمة
22/3/2018

غادر وزير الخارجية الأمريكي المنتهية ولايته ريكس تيلرسون الوزارة (الخميس) واصفا واشنطن بأنها "مدينة بروح شريرة".

لكنه لم يقل شيئا عن الرئيس دونالد ترمب في كلمة الوداع أمام موظفي الوزارة.

ورغم أن هذا هو اليوم الأخير لتيلرسون في الوزارة، فهو يحتفظ بلقب الوزير حتى 31 من مارس/ آذار ليكون قد أمضى في المنصب أكثر بقليل من عام.

وأقال ترمب وزير الخارجية الأسبوع الماضي عبر "تويتر" في أعقاب شهور من الخلافات حول السياسات بشأن كوريا الشمالية وروسيا وإيران.

وعين ترمب مدير المخابرات المركزية مايك بومبيو خلفا لتيلرسون.

وقال تيلرسون للموظفين الذين تجمعوا في ردهة الوزارة "قد تكون هذه مدينة بروح شريرة للغاية، لكنكم لستم مضطرين لاختيار المشاركة في ذلك"، ليقاطعه الموظفون بالتصفيق.

وأضاف "كل واحد منا يختار الشخصية التي يريد أن يكون عليها، والطريقة التي نريد التعامل معنا بها والطريقة التي سنعامل بها الآخرين".

وامتنع تيلرسون منذ إقالته بشكل واضح عن توجيه الشكر لترمب على منحه الفرصة لإدارة وزارة الخارجية. ولم يتطرق بالذكر للرئيس في كلمته.

واجتمع تيلرسون، الذي نقل صلاحياته إلى نائبه جون سوليفان، مع بومبيو (الإثنين).

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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