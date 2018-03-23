بريطانيا تدعو إسرائيل لتحسين معاملة الأطفال الفلسطينيين المحتجزين

دعت بريطانيا إسرائيل، إلى تحسين معاملة الأطفال الفلسطينيين الذين يحتجزهم جيش الاحتلال وقالت إن على إسرائيل أن تبذل مزيدا من الجهد لضمان سلامة من هم تحت رعايتها.

وأصدرت الخارجية البريطانية (الجمعة) بيانا في أعقاب الحكم على المراهقة الفلسطينية عهد التميمي التي اعتقلت بعد أن صفعت جنديا إسرائيليا في الضفة الغربية المحتلة في ديسمبر /كانون الأول.

وقال وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني، أليستر بيرت، في بيان عقب الحكم بسجن عهد التميمي ثمانية أشهر: "إن الإدانة والحكم الصادر بحق عهد التميمي هو رمز للكيفية التي يفسد بها الصراع الذي لم يجد طريقه للحل حياة جيل جديد، كان يجب أن ينشأ معاً في سلام، ولكنه يستمر في الانقسام".

وأضاف أن معاملة الأطفال الفلسطينيين في الاعتقال العسكري الإسرائيلي، تظلّ أولوية لحقوق الإنسان في المملكة المتحدة، وأردف "سنواصل مطالبة إسرائيل بتحسين ممارساتها بما يتماشى مع القانون الدولي والالتزامات الدولية".

وأشار بيرت إلى أنه تم عرض مساعدة السلطات الإسرائيلية من خلال محادثات الخبراء مع المسؤولين في المملكة المتحدة وقال إن "العرض لا يزال قائما ونأمل أن تأخذنا إسرائيل إليه".

وقالت منظمة العفو الدولية بعد إدانة التميمي إن الحكم عليها يتعارض مع القانون الدولي ويوضح أن إسرائيل لا تولي اهتماما لحقوق الأطفال الفلسطينيين.

وتقول المنظمة إن إسرائيل تحتجز حاليا نحو 350 طفلا فلسطينيا.