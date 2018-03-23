البث الحي
سياسة|النرويج

النرويج تقترح حظر النقاب في المدارس والجامعات

الحكومة النرويجية طالبت البرلمان (الجمعة) بالموافقة على حظر ارتداء النقاب على مستوى البلاد
الحكومة النرويجية طالبت البرلمان (الجمعة) بالموافقة على حظر ارتداء النقاب على مستوى البلاد
23/3/2018

طالبت الحكومة النرويجية البرلمان (الجمعة) بالموافقة على حظر ارتداء النقاب على مستوى البلاد في جميع المنشآت التعليمية، من مراكز رياض الأطفال إلى الجامعات.

وقال وزير التعليم والتكامل يان توري سانر "إن حظر الملابس التي تغطي الوجه، سيضمن التواصل المفتوح مع الأطفال والتلاميذ والطلاب والمهاجرين الوافدين حديثا في حالات التعليم".

ومن المتوقع أن يتم تمرير مشروع القانون الذي تم الإعلان عنه (الجمعة) إذ أعلنت عدة أحزاب معارضة، من بينها حزب المعارضة الرئيسي، وهو حزب العمال، في وقت سابق أنها تؤيد فرض حظر على ارتداء النقاب.

وقالت وزيرة المالية سيف ينسن "النرويج مجتمع مفتوح حيث يجب أن يكون الجميع قادرين على رؤية وجوه بعضهم البعض".

ويشمل الحظر كل ما يغطي الوجه كاملا مثل النقاب وأقنعة الوجه، لكنه لا يشمل القبعات الصوفية أو الأقنعة الواقية أو الحجاب (الذي لا يشمل غطاء الوجه).

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالة الأنباء الألمانية
المزيد من سياسة

روسيا توافق على إنتاج لقاحها ضد فيروس كورونا في الهند

لقاح "سبوتنيك V" الروسي (رويترز)

كورونا.. الصحة العالمية تتوقع سيطرة تدريجية في 2021

كورونا.. الصحة العالمية تتوقع سيطرة تدريجية (رويترز)

ترمب: سأغادر البيت الأبيض إذا تأكد فوز بايدن

الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب (رويترز)

مصر.. حبس "بلطجي" قتل سيدة حرقا لإبلاغها عنه في جريمة سابقة

توفيت السيدة متأثرة بالحروق التي أصابتها (أرشيفية)
الأكثر قراءة

ترمب يدعو أنصاره إلى "قلب" نتيجة الانتخابات الرئاسية

الرئيس الأمريكي (المنتهية ولايته) دونالد ترمب والرئيس المنتخب جو بايدن (موافع التواصل)

"سمحت بدخول الصهاينة ومنعت المسلمين".. نشطاء يردون على قرار الإمارات الأخير

ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد (يمين) ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (يسار) (مواقع التواصل)

بحضور الشيخ تميم وأردوغان.. قطر وتركيا توقعان 10 اتفاقيات في مجالات متعددة (فيديو)

(الجزيرة)

العراق والجزائر يردان على قرار منع مواطنيهما من دخول الإمارات

الإمارات تفتح أجواءها الجوية لإسرائيل وتمنع رعايا 13 دولة عربية من دخول أراضيها. (روتيرز)