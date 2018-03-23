العفو الدولية: أمريكا وبريطانيا متورطتان في جرائم حرب محتملة في اليمن

اتهمت منظمة العفو الدولية دولا غربية، بينها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، بتزويد التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، بأسلحة ما سهل ارتكاب جرائم حرب محتملة.

وشجبت منظمة العفو الدولية (الجمعة) مبيعات سلاح من دول غربية للسعودية وحلفائها في حرب اليمن قائلة إن مثل هذه التجارة تجعل المعاهدة العالمية لتجارة الأسلحة "مدعاة للسخرية".

وبينما اتهمت كافة الأطراف في حرب اليمن بإهمال سلامة المدنيين، ذكرت المنظمة أن الائتلاف الذي تقوده السعودية منذ عام 2015، يقف خلف ما وصفته بـ"سلسلة طويلة من جرائم الحرب المحتملة" التي وثقتها المنظمة الحقوقية ومقرها لندن.

وقالت لين معلوف، مديرة البحوث في منظمة العفو الدولية في مكتب بيروت الإقليمي: "هناك أدلة كثيرة على أن تدفق الأسلحة غير المسؤولة إلى الائتلاف الذي تقوده السعودية أسفر عن أضرار بالغة بالمدنيين اليمنيين".

وقالت المنظمة إنها وثقت 36 ضربة جوية نفذتها قوات التحالف منذ عام 2015 بدا أنها شكّلت انتهاكا للقانون الدولي، مضيفة أن العديد منها تصل إلى حد جرائم الحرب. وبحسب المنظمة، أسفرت الضربات التي تم توثيقها عن مقتل 513 مدنيا بينهم ما لا يقل عن 157 طفلا، وإصابة 379 مدنيين بجروح.

وأوضحت المنظمة أنها حللت أدلة فيديو تؤكد أن هجومين اثنين على الأقل على أهداف مدنية في أغسطس /آب 2017، ويناير/كانون الثاني 2018 باستخدام قنابل صنعتها شركتا "لوكهيد مارتن" و"رايثيون" في الولايات المتحدة، ووثقت المنظمة 36 هجوما للتحالف أدت إلى مقتل 513 مدنيا، قائلة إن العديد منها قد تعتبر جرائم حرب.

وبحسب منظمة العفو سقطت قنبلة في 27 يناير/كانون الثاني 2018 على منزل عائلة يمنية في محافظة تعز الجنوبية، يبعد 3 كيلومترات عن أقرب موقع عسكري، وقتل أو أصيب كل أفراد العائلة المؤلفة من ستة أشخاص، واستخدم التحالف في هذا الهجوم قنبلة جوية موجهة بالليزر من طراز "جي بي يو 12" وزنها 500 رطل، تصنعها شركة لوكهيد مارتن الاميركية، بحسب المنظمة.

وكذلك، أدى هجوم في أغسطس/ آب الماضي على حي سكني في صنعاء، التي يسيطر عليها الحوثيون، إلى مقتل 16 مدنيا غالبيتهم أطفال.

وكانت الأمم المتحدة أدرجت العام الماضي التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن على لائحة سوداء سنوية للدول والكيانات التي ترتكب جرائم بحق أطفال.

وقالت العفو الدولية إنه مع دخول الصراع عامه الرابع، لم تظهر أي علامات حقيقية على أنه بات أقل حدة. وأشارت إلى أن جميع الأطراف تعرقل وصول المساعدات الإنسانية إلى ما لا يقل عن 22.2 مليون شخص بحاجة إلى المساعدات وإلى أكثر من مليون شخص مصابين بالكوليرا.

وقالت المنظمة إنه على الرغم من تخفيف حدة حصار فرضه التحالف الذي تقوده السعودية على موانئ يمنية، فإنه مستمر في فرض قيود على المساعدات وعلى الواردات التجارية للسلع الأساسية.

ومن ناحية أخرى قالت جماعتان حقوقيتان في فرنسا اليوم الجمعة إنهما ستتخذان إجراء قانونيا ضد الحكومة الفرنسية إذا لم تعلق مبيعات الأسلحة للسعودية والإمارات خلال شهرين.

ووقعت الولايات المتحدة وبريطانيا هذه المعاهدة التي تنظم التجارة الدولية للأسلحة وبدأ العمل على تنفيذها في 2014 وتشتمل على قوانين تحكم سوق الأسلحة الدولية.

وتنص المعاهدة على "الإسهام في السلم والأمن والاستقرار الدولي والإقليمي والحد من المعاناة الإنسانية".

وفي 26 مارس /آذار2015، أطلق تحالف يضم تسع دول عربية بقيادة السعودية عملية "عاصفة الحزم" (عدل اسمها لاحقا إلى "إعادة الأمل") للتصدي لتقدم المتمردين الحوثيين. وأسفر النزاع في اليمن منذ 2015 عن مقتل نحو 9 آلاف و300 شخص وإصابة اأثر من 53 ألفا بجروح بينهم عدد كبير من المدنيين وأدى إلى جرّ البلد برمته إلى حافة المجاعة التي تطال الملايين من أبنائه، وتقول الأمم المتحدة أن هذه أسوأ أزمة إنسانية يشهدها العالم.