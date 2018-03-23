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سياسة|السعودية

أمريكا توافق على بيع 6600 صاروخ تاو مضاد للدبابات للسعودية

جنديان أمريكيان يستخدمان صاروخ تاو المضاد للدبابات - أرشيفية
جنديان أمريكيان يستخدمان صاروخ تاو المضاد للدبابات - أرشيفية
23/3/2018

قالت وزارة الخارجية الأمريكية (الخميس) إنها وافقت على صفقة محتملة لبيع 6600 صاروخ تاو مضاد للدبابات للسعودية بنحو 670 مليون دولار.

وأضافت الوزارة أنها أبلغت الكونغرس بالصفقة المحتملة.

وقالت في بيان: "هذا البيع المقترح سيدعم السياسة الخارجية للولايات المتحدة وأهداف الأمن القومي من خلال تحسين الأمن في دولة صديقة كانت وتظل قوة مهمة للاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي في الشرق الأوسط".

يأتي الإعلان بعد أيام من استضافة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في البيت الأبيض حيث أرجع ترامب الفضل إلى المبيعات العسكرية الأمريكية للسعودية في تعزيز الوظائف بالولايات المتحدة برغم انتقادات توجه للحملة التي تقودها المملكة في اليمن.

ويأتي الإعلان عن الصفقة بالتزامن مع اتهامات من منظمة العفو الدولية لدول غربية، بينها الولايات المتحدة وبريطانيا، بتزويد التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، بأسلحة ما سهل ارتكاب جرائم حرب محتملة.

وقالت العفو الدولية إن التحالف العسكري الذي تقوده السعودية منذ عام 2015، يقف خلف ما وصفته بـ"سلسلة طويلة من جرائم الحرب المحتملة" التي وثقتها المنظمة الحقوقية ومقرها لندن.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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