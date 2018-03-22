مقتل المشتبه به الرئيسي في محاولة اغتيال رئيس الوزراء الفلسطيني

قال مسؤول أمني، إن المشتبه به الرئيسي في محاولة اغتيال رئيس الوزراء الفلسطيني لقى حتفه متأثرا بجراحه بعد اعتقاله في تبادل لإطلاق النار بغزة.

وقالت وزارة الداخلية في حكومة غزة في بيان صحفي إن الأجهزة الأمنية تمكنت، أمس الأربعاء، من تحديد هوية المتهم الرئيس في تنفيذ عملية التفجير وهو (أنس عبد المالك أبو خوصة)، وتم إعلان الاستنفار الأمني في وزارة الداخلية لتعقب آثاره واعتقاله.

وأضاف البيان "تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان المطلوب أبو خوصة ومساعديه، وشرعت بعمليةً أمنيةً صباح اليوم الخميس في غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، حيث حاصرت الأجهزة الأمنية عدداً من المطلوبين من بينهم المتهم الرئيس "أبو خوصة" وطالبتهم بتسليم أنفسهم".

وتابع البيان "إلا أنهم بادروا على الفور بإطلاق النار باتجاه القوة الأمنية مما أدى لاستشهاد اثنين من رجال الأمن".

كما أعلن البيان مقتل المطلوب أنس أبو خوصة أثناء الاشتباك، واعتقال اثنين من مساعديه أصيبا أثناء الاشتباك ونقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج أحدهما كان بحالة خطرة توفي فيما بعد وهو (عبد الهادي الأشهب). كما أكدت الوزارة "استمرار التحقيقات في هذه الجريمة حتى يتم الكشف عن ملابساتها كافة".

وكان صلاح البردويل القيادي في حركة حماس، أعلن أن الأجهزة الأمنية في قطاع غزة أوقفت اليوم الخميس المطلوب الرئيسي في قضية تفجير موكب رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله قبل أسبوع.

وأضاف البردويل أنه تم توقيف أنس أبو خوصة بعدما أُصيب في عملية حصار واشتباك مع مطلوبين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وقال مسؤول أمني إن قوات الأمن التابعة لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة احتجزت المشتبه به الرئيسي في محاولة اغتيال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله بعد تبادل لإطلاق النار قتل فيه اثنان من رجال الأمن.

وأضاف أن المشتبه به، أصيب في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن بعد أن طوقت مخبأه، فيما جرى إلقاء القبض على مسلحين اثنين آخرين.

وكان موكب رئيس الوزراء الفلسطيني، رامي الحمد الله، واللواء ماجد فرج رئيس المخابرات العامة قد تعرض لتفجير عند وصوله الى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون شمال القطاع، أدى لتدمير ثلاث سيارات.

وكان رامي الحمد الله رئيس الوزراء الفلسطيني، وصل صباح الثلاثاء 13 مارس إلى قطاع غزة، في زيارة قصيرة تستمر لساعات.