ماتيس يحث ولي العهد السعودي على إيجاد حل سياسي لحرب اليمن

قال وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يوم الخميس إنه ينبغي بشكل عاجل إيجاد حل سياسي لحرب اليمن.

وعبر ماتيس عن أمله في نجاح جهود السلام التي يقودها مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن.

وقال ماتيس معبرا عن الدعم القوي للرياض "علينا أيضا إحياء الجهود بشكل عاجل للبحث عن حل سلمي للحرب الأهلية في اليمن ونحن ندعمكم في هذا الصدد".

وردا على سؤال من الصحفيين في بداية المحادثات عما إذا كان سيناقش قضية سقوط خسائر في صفوف المدنيين في اليمن قال ماتيس "نحن نسعى إلى إنهاء الحرب، هذا هو الهدف النهائي. وسوف ننهيها بشروط إيجابية لشعب اليمن وأيضا مع تحقيق الأمن لدول شبه الجزيرة".