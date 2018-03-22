شرطة الاحتلال تقتحم مستشفى بالقدس وتعتقل طفلاً مصابًا‎

اقتحمت الشرطة الإسرائيلية، فجر اليوم الخميس، مستشفى فلسطينيا وسط القدس المحتلة، واعتقلت طفلاً مصاباً يبلغ من العمر 14 عامًا.

وقالت الشرطة، في بيان، إن قواتها اعتقلت قاصرًا من مستشفى المقاصد، حاول إلقاء زجاجة حارقة نحو أفرادها، ما أدى إلى إضرام النار في نفسه، وإصابته، وأضافت أنه بعد اعتقاله تم نقله إلى مستشفى إسرائيلي لتلقي العلاج.

ويقبع في سجون إسرائيل قرابة 6 آلاف و400 معتقل فلسطيني، منهم 62 سيدة، بينهن 10 قاصرات، ونحو 300 طفل، و12 نائبا في المجلس التشريعي، بحسب بيانات فلسطينية رسمية.

من جانبه، قال عبد الناصر فروانة رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون لأسرى التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، في بيان صحفي، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلية، اعتقلت 562 طفلا فلسطينيًا، منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، القدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده إليها.

وأشار رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، إلى أن السلطات الإسرائيلية صعدّت من إجراءاتها التعسفية بحق المعتقلين الأطفال موضحا أن الاعتقالات طالت كافة محافظات الضفة الغربية والقدس المحتلة، وبلغت نحو 562 طفلًا، أفرج عن غالبيتهم فيما بعد.

وقال إن تلك السياسة تهدف لبثّ الرعب في نفوس الأطفال وتشويه واقعهم وتدمير مستقبلهم، والتأثير السلبي على نموهم الجسماني والعقلي والوجداني.

وبيّن أن جميع المعتقلين الأطفال تعرضوا لشكل أو أكثر من أشكال التعذيب الجسدي والنفسي والمعاملة القاسية، واحتجزوا في ظروف صعبة.

وأشار إلى أن معظمهم أدلوا بشهادات مؤلمة وروايات فظيعة، الأمر الذي يُحدث الصدمة لدى هؤلاء الأطفال، وقد يعزز لديهم مشاعر الغضب والحقد.

وكان الرئيس الأمريكي قد اعترف في 6 ديسمبر/ كانون الأول 2017 بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده إليها، الأمر الذي أدى لوقوع مواجهات وصدامات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي.